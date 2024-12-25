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Оркестр musicAeterna под управлением Александра Сладковского исполнит Шостаковича в Капелле

Прозвучат ключевые работы 1940-1950-х годов, отражающие тяжелый период травли в творчестве композитора.

igor Litvyak / Shutterstock

13 февраля в Академической капелле прозвучат две зрелых композиции Дмитрия Шостаковича, крупнейшие сочинения композитора конца 1940-х — начала 1950-х годов — Первый скрипичный концерт и Десятая симфония. За дирижерским пультом — Александр Сладковский, худрук Симфонического оркестра Татарстана. Солировать будет концертмейстер musicAeterna Ольга Волкова.

Концерт для скрипки с оркестром № 1 был написан Шостаковичем для Давида Ойстраха в 1947 году и доработан в разгар травли композитора в 1948 году. Сочинение впервые прозвучало лишь в 1955 году в Ленинграде под управлением Евгения Мравинского.

Созданная в 1953 году Десятая симфония знаменовала собой выход из творческого кризиса. В ее третьей части впервые звучит музыкальная монограмма D-Es-C-H — зашифрованное имя Шостаковича.

Александр Сладковский

Приглашенный дирижер:

Шостакович для меня — не человек, а какой-то невероятный медиум, который считывал информацию из космоса и посылал ее нам в виде звуков. Он глубокий и бесконечно разный.

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