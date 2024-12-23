Сопрано Ольга Пудова и Брасс-ансамбль «Мариинская медь» представят программу-сюрприз в Мариинском театре

Праздничный концерт Брасс-ансамбля «Мариинская медь» — это новогодний сюрприз от Мариинского театра. Специальным гостем события станет сопрано Ольга Пудова. 30 декабря на сцене Концертного зала можно услышать «Праздник трубача» Берта Пейджа, ирландскую народную мелодию Londonderry Air, «Лунный свет» Дебюсси, а также попурри на темы из «Звездных войн» Джона Уильямса, фантазию из «Титаника» Джеймса Хорнера и The Diva Dance из «Пятого элемента» Эрика Серры. Среди других академических хайлайтов — фрагменты из оперы Пьяццоллы «Мария из Буэнос-Айреса» и сюита «Маленький русский цирк» Энтони ди Лоренцо.