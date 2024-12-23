Сопрано Ольга Пудова и Брасс-ансамбль «Мариинская медь» представят программу-сюрприз в Мариинском театре

В рамках концерта прозвучат не только классические хиты, но и саундтреки из культового кино.
Праздничный концерт Брасс-ансамбля «Мариинская медь» — это новогодний сюрприз от Мариинского театра. Специальным гостем события станет сопрано Ольга Пудова. 30 декабря на сцене Концертного зала можно услышать «Праздник трубача» Берта Пейджа, ирландскую народную мелодию Londonderry Air, «Лунный свет» Дебюсси, а также попурри на темы из «Звездных войн» Джона Уильямса, фантазию из «Титаника» Джеймса Хорнера и The Diva Dance из «Пятого элемента» Эрика Серры. Среди других академических хайлайтов — фрагменты из оперы Пьяццоллы «Мария из Буэнос-Айреса» и сюита «Маленький русский цирк» Энтони ди Лоренцо.
Известные композиции исполнят музыканты Брасс-ансамбля: трубачи Тимур Мартынов, Александр Бахарев, Алексей Попов, Семен Саломатников, Станислав Ильченко; валторнисты Александр Афанасьев, Владислав Кузнецов, Всеволод Трухачев, Мария Сиротина; тромбонисты Алексей Лобиков, Павел Сердюк, Северьян Богданов, Александр Ковальчук; тубист Евгений Бородавко; а также Андрей Хотин, Николай Хотин, Владимир Маслов и Александр Веселов (ударные).
Мариинский брасс был создан в 2007 году по инициативе худрука театра Валерия Гергиева. В репертуаре коллектива как оригинальная музыка, так и авторские аранжировки.
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