В Кабаре «Шум» расскажут о ключевых юродивых русской литературы на языке классической и современной музыки

Откроет серию 20 декабря концерт «Поезд 6605», вдохновленный культовой поэмой Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки». Наряду с произведениями Баха, Шопена и Гаврилина mader nort исполнят композиции Настасьи Хрущевой, Леонида Десятникова, Дмитрия Шостаковича, Виктора Цоя и других композиторов. В роли чтеца выступит Владимир Антипов — создатель театра «Организмы» и обладатель премии «Золотой Софит 2024».

Коллектив mader nort состоит из музыкантов Ярослава Коваленко и Владислава Федорова — выпускников Петербургской консерватории. Объединение занимается исполнением и продвижением современной музыки, создает театральные и хореографические постановки, а также сотрудничает с композиторами и режиссерами. Проект mader nort стремится соединить концертную традицию с элементами перформанса. Одной из значимых работ коллектива стал перформанс MINIM, созданный совместно с VR-художницей Надеждой Бей и удостоенный премии Курехина в 2022 году. Весной 2023 года mader nort организовали фестиваль в честь столетия голландского минималиста Симеона тен Хольта.

18+