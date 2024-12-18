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Музыка

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В Кабаре «Шум» расскажут о ключевых юродивых русской литературы на языке классической и современной музыки

В рамках проекта прозвучат фрагменты произведений «Москва – Петушки», «Идиот», «Чапаев и Пустота», дополненные живой музыкой. 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Кабаре «Шум»

Творческое объединение mader nort в сотрудничестве с Кабаре «Шум» запускает серию из концертов, основанных на знаковых произведениях русской литературы. Первые три мероприятия цикла посвятят творчеству Ерофеева, Достоевского и Пелевина, а центральной темой станут образы сумасшедших, больных, юродивых героев, которые выполняли особую сакраментальную функцию носителей неудобной правды. Состав участников концертов будет варьироваться от события к событию. Основой выступлений станет микс из фортепиано, бас-гитары и вокала. Концерты запланированы с интервалом в полтора месяца. Продюсер проекта — Кирилл Рокотов, куратор театрального направления Кабаре «Шум» и ученик Андрея Могучего.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Кабаре «Шум»

Откроет серию 20 декабря концерт «Поезд 6605», вдохновленный культовой поэмой Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки». Наряду с произведениями Баха, Шопена и Гаврилина mader nort исполнят композиции Настасьи Хрущевой, Леонида Десятникова, Дмитрия Шостаковича, Виктора Цоя и других композиторов. В роли чтеца выступит Владимир Антипов — создатель театра «Организмы» и обладатель премии «Золотой Софит 2024».

Коллектив mader nort состоит из музыкантов Ярослава Коваленко и Владислава Федорова — выпускников Петербургской консерватории. Объединение занимается исполнением и продвижением современной музыки, создает театральные и хореографические постановки, а также сотрудничает с композиторами и режиссерами. Проект mader nort стремится соединить концертную традицию с элементами перформанса. Одной из значимых работ коллектива стал перформанс MINIM, созданный совместно с VR-художницей Надеждой Бей и удостоенный премии Курехина в 2022 году. Весной 2023 года mader nort организовали фестиваль в честь столетия голландского минималиста Симеона тен Хольта.

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