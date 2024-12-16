Снуп Догг, Доктор Дре и масло черного тмина: новая главная музыка недели

Альт-поп-звезда Бэнкс перевыпустила свой дебютный альбом «Goddness», бывший фронтмен группы Yuck Дэниел Блумберг написал саундтрек к «Бруталисту» с Эдриеном Броуди (и уже получил номинацию на «Золотой глобус»!), а Снуп Догг и Доктор Дре отметили 30-летие «Doggystyle», положившего начало крепкой дружбе, совместной пластинкой «Missionary». Рассказываем об этих и других свежих релизах прошедших семи дней, чтобы войти в новую рабочую неделю с музыкой!
Snoop Dogg и Dr. Dre — «Missionary» (альбом)
Путь на рэп-Олимп для Снуп Догга был проложен Доктором Дре — за год до своего полноформатного дебюта тот появился на его сингле «Deep Cover», а после — на иконичном «The Chronic». Сразу после выхода собственной пластинки Дре начал работать над первым альбомом Снупа «Doggystyle». А спустя 30 лет эти двое снова сели за микшерный пульт, чтобы написать совместный 16-трековый «Missionary» со звездным составом на фитах — от 50 Cent до Стинга.
«Раньше мы просто выезжали на своих способностях, и это работало... Но теперь мы профессионалы, которые как перфекционисты знают толк в своем деле. […] То, что мы сделали, и то, как он [Дре] заставил меня читать рэп, — это как будто выросший Снуп Догг. В этом есть определенный рост. Дре использует меня, как чертового робота, и мне это нравится, потому что я люблю, когда меня продюсируют. Я люблю, когда мне бросают вызов», — говорит Снуп Догг. По его словам, ни один другой продюсер, за исключением Фаррелла Уильямса и Battlecat, не имеет такого авторитета, чтобы критиковать его так, как Доктор Дре.
масло черного тмина — WAFA (альбом)
Первый за пять лет альбом казахстанца Айдына Нуралина — настоящая тотальная инсталляция в 40-минутном формате. Распевы не попадают в ноты, но и сами ноты абстрактны. Мелодии — скорее рисунок, который засасывает тебя, как зыбучие пески. Речитатив не попадает в такт, жанр превращается в абстрактный, а музыка скромно дополняет строки, а иногда и вовсе живет своей жизнью.
Все варится в одном котле, закольцовывается и логически завершается обложкой авторства фотографа Игоря Клепнева. «Он искал-искал и заблудился», но в этом уравнении процесс важнее итога.
FANCYMUSIC — «121224» (компиляция)
12 числа 12 месяца 2012 года лейбл Сергея Красина FANCYMUSIC выпустил свой первый релиз: сингл «Red October» дуэта «11.8». За эти 12 лет издательство прошло путь от фантазии о том, что «в России можно качественно, регулярно и по всем правилам издавать музыку не для всех», до полноценной институции современного отечественного экспериментального звука.
В честь дня рождения (и для красоты даты!) FANCYMUSIC выпустил альбом-компиляцию «121224» — отчет о проделанной работе в 24 записях Владимира Мартынова, Сергея Ахунова, Леонида Десятникова, Павла Карманова, Бориса Филановского и других композиторов-неоклассиков.
Banks — «Goddness: Unplugged» (альбом)
Альт-поп-звезда Бэнкс перевыпустила свой дебютный альбом «Goddness». В честь 10-летия выхода пластинка получила акустическую и более интимную версию: гитара, минималистичное аккордное фортепиано, голос — и ничего больше.
«Это письмо от моего сердца к вашему. Надеюсь, этот альбом принесет вам столько же радости, сколько и мне, когда я над ним работала. Очень скоро будет больше музыки», — говорит певица и готовится выпустить еще одну пластинку «Off With Her Head», релиз которой назначен на 28 февраля 2025 года.
Daniel Blumberg — «The Brutalist (Original Motion Picture Soundtrack)» (альбом)
Бывший фронтмен группы Yuck переродился в кинокомпозитора (и уже получил номинацию на «Золотой глобус»!). Его партитура для исторической драмы A24 «Бруталист» с Эдриеном Броуди открывается «какофонией духовых, зацикленным фортепиано и лирическими инструментальными приемами», а затем переходит к «чрезвычайно дезориентирующей сенсорной перегрузке», чтобы соответствовать эпическому размаху фильма с сеттингом от послевоенной Европы до Филадельфии середины XX века.
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