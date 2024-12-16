Снуп Догг, Доктор Дре и масло черного тмина: новая главная музыка недели

масло черного тмина — WAFA (альбом)

Первый за пять лет альбом казахстанца Айдына Нуралина — настоящая тотальная инсталляция в 40-минутном формате. Распевы не попадают в ноты, но и сами ноты абстрактны. Мелодии — скорее рисунок, который засасывает тебя, как зыбучие пески. Речитатив не попадает в такт, жанр превращается в абстрактный, а музыка скромно дополняет строки, а иногда и вовсе живет своей жизнью.

Все варится в одном котле, закольцовывается и логически завершается обложкой авторства фотографа Игоря Клепнева. «Он искал-искал и заблудился», но в этом уравнении процесс важнее итога.