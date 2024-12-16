Денис Мацуев, Елизавета Украинская и Вадим Монастырский выступят на фестивале «Лики современного пианизма» в Мариинском театре

С 2011 года организаторами и идейными вдохновителями фестиваля выступают маэстро Валерий Гергиев и сербская пианистка Мира Евтич.
XIX Международный фортепианный фестиваль «Лики современного пианизма» пройдет с 20 по 31 декабря в Мариинском театре. В концертной программе — 14 камерных и симфонических концертов с участием ключевых современных пианистов на четырех сценах театра. Среди исполнителей заявлены Мира Евтич, Денис Мацуев, Борис Березовский, Сергей Давыдченко, Елизавета Украинская, Вадим Монастырский, Мира Марченко, Виктория Баскакова и многие другие.
Открытие фестиваля состоится 20 декабря в Концертном зале Мариинского театра, а одной из ключевых событий станет концерт 21 декабря, где прозвучат Второй концерт для фортепиано с оркестром Белы Бартока (солист — Борис Березовский) и Вариации на тему детской песенки Эрне Донаньи (солистка — Мира Марченко) под управлением Валерия Гергиева. Также в хайлайтах — выступление Дениса Мацуева с Симфоническим оркестром Мариинского театра на сцене Мариинского-2 29 декабря.
Концерт 23 декабря будет посвящено памяти пианиста Льва Власенко. Прозвучат Восьмой концерт для фортепиано с оркестром Вольфганга Моцарта и Первый концерт для фортепиано с оркестром Феликса Мендельсона. Солисты — Мира Евтич и Абисал Гергиев. В рамках фестиваля представят и другие мемориальные события: 25 декабря состоится концерт, посвященный памяти профессора Галины Ширинской, а 26 декабря выступят ученики Зоры Цукер.
В рамках фестиваля в камерных залах также запланированы сольные концерты: Владимира Рублева (22 декабря), Миры Марченко (24 декабря — Зал Стравинского), Елизаветы Украинской (24 декабря — Зал Рахманинова), Даниила Саямова (25 декабря), Станислава Иголинского (27 декабря), Виктории Баскаковой (28 декабря), Вадима Монастырского (30 декабря) и Сергея Давыдченко (31 декабря).
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