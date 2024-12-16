Денис Мацуев, Елизавета Украинская и Вадим Монастырский выступят на фестивале «Лики современного пианизма» в Мариинском театре

Открытие фестиваля состоится 20 декабря в Концертном зале Мариинского театра, а одной из ключевых событий станет концерт 21 декабря, где прозвучат Второй концерт для фортепиано с оркестром Белы Бартока (солист — Борис Березовский) и Вариации на тему детской песенки Эрне Донаньи (солистка — Мира Марченко) под управлением Валерия Гергиева. Также в хайлайтах — выступление Дениса Мацуева с Симфоническим оркестром Мариинского театра на сцене Мариинского-2 29 декабря.

Концерт 23 декабря будет посвящено памяти пианиста Льва Власенко. Прозвучат Восьмой концерт для фортепиано с оркестром Вольфганга Моцарта и Первый концерт для фортепиано с оркестром Феликса Мендельсона. Солисты — Мира Евтич и Абисал Гергиев. В рамках фестиваля представят и другие мемориальные события: 25 декабря состоится концерт, посвященный памяти профессора Галины Ширинской, а 26 декабря выступят ученики Зоры Цукер.