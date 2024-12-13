Мариинский театр привезет оперу «Пиковая дама» в Москву в рамках совместных гастролей с Большим театром

Премьера оперы, написанной Петром Чайковским на либретто Модеста Чайковского всего за 44 дня (!) по заказу Императорских театров на основе одноименного романа Александра Пушкина, состоялась в Мариинском театре в 1890 году под управлением Эдуарда Направника и в постановке Геннадия Кондратьева. За почти полувековую историю «Пиковая дама» не единожды появлялась в репертуарах в постановках Александра Бенуа, Николая Смолича, Николая Гладковского и Юрия Темирканова.

На сцене Большого театра будет показано сценическое осмысление Мариинского театра 2015 года, созданное режиссером Алексеем Степанюком. Музыкальным руководителем выступил Валерий Гергиев. За хрестоматийную «петербургскую» сценографию (строгие колонны, скульптуры, гранитный шар) отвечал художник Александр Орлов, а за костюмы — Ирина Чередникова.

Увидеть и услышать «Пиковую даму» в рамках совместных гастролей можно 13 и 14 (утром и вечером) декабря на исторической сцене Большого театра. На сцене: артисты Мариинского и Большого театров, хор и оркестр Большого театра под управлением Валерия Гергиева.

13 декабря солировать будут Олег Долгов, Владислав Сулимский, Игорь Головатенко, Илья Селиванов, Денис Макаров, Иван Давыдов, Александр Бородин, Елена Манистина, Анна Шаповалова, Юлия Маточкина, Екатерина Семенова, Ирина Березина и Кирилл Сикора.

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