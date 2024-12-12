В Мариинском театре впервые исполнят «Милосердие» — оперу Александра Чайковского по мотивам пьесы Николая Рериха

«Для музыкального театра понадобилось добавить лирическую интригу и женские партии, ведь опера в большинстве случаев не может существовать без женского голоса. Мы вписали историю любви в сложнейший текст Рериха», — прокомментировал композитор.

Одноименная пьеса «Милосердие» одного из крупнейших деятелей культуры первой половины XX века Николая Рериха была написана в 1917 году всего за 12 (!) дней под впечатлением от событий Октябрьской революции. Это философско-мистериальное сочинение, наполненное «размышлениями о борьбе знания и невежества». Тему этого экзистенциального противопоставления развивает и Александр Чайковский, миксуя музыкальные традиции и композиционные технии — в опере классические приемы атональной музыки объединяются с электроникой и роком.

Мировая премьера оперы Александра Чайковского «Милосердие» состоялась в апреле 2024 года на сцене московского «Зарядья». Впервые услышать в концертном исполнении в Петербурге можно 21 декабря на сцене Концертного зала Мариинского театра. Главные вокальные партии исполнят Борис Степанов, Евгения Муравьева, Глеб Перязев, Антон Перминов, Роман Малаканов, Юрий Борщев, Даниил Падерин и Артем Савченко. Вместе с ними — Симфонический оркестр Мариинского театра и Хор F.E.S. (Forma. Energia. Scaena).

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