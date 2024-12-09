Boulevard Depo, Sky Ferreira и Тимоти Шаламе с каверами на Боба Дилана: новая главная музыка недели

ROMANOVSKAYA — «Нагая» (альбом)

Экс-вокалистка Cream Soda Анна Романовская перезапустила сольную карьеру: отказалась от псевдонима 4NN4 и выпустила альбом «Нагая» — теперь как ROMANOVSKAYA. Она поет про сложное прошлое, про дружбу, в целом про жизнь — про все то, о чем Анна никогда не говорила в рамках проекта Cream Soda. И отдельно выделяет трек «Мама», над которым работала во время беременности — в нем певица заключила квинтэссенцию свободы.

«Я так устала, мама, скажи, где эти окна, что дают надежду», — обращается Романовская то ли к маме, то ли сама к себе.