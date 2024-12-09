Boulevard Depo, Sky Ferreira и Тимоти Шаламе с каверами на Боба Дилана: новая главная музыка недели

Boulevard Depo «идет в прошлое, берет оттуда лучшее и несет это в будущее», экс-вокалистка Cream Soda Анна Романовская перезапускает сольную карьеру, Sky Ferreira возвращается с первой песней за последние два года (саундтреком к новому фильму А24 с Николь Кидман в главной роли!), ANIKV прокладывает мостик к новому альбому, а Тимоти Шаламе примеряет на себя роль Боба Дилана — не только в кино, но и в студии звукозаписи. Рассказываем об этих и других свежих пластинках, синглах и клипах прошедших семи дней, чтобы войти в новую рабочую неделю с музыкой!
Boulevard Depo — «Футуроархаика» (альбом)
Boulevard Depo aka Артем Кулик aka лауреат нашей премии «ТОП50» «идет в прошлое, берет оттуда лучшее и несет это в будущее» — таков посыл его нового альбома «Футуроархаика». Впервые хип-хоп-артист пишет все сам, примеряя на себя роль саундпродюсера (раньше в этом качестве выступал его partner in crime SP4K), поэтому релиз совсем не похож на предыдущие: здесь нет трэп-битов, вокал утоплен в инструменталах, бум-бэп превращается в киберпанк, а местами звук и вовсе уходит в блюзовый.
На «Футуроархаике» больше текстур, шумов, скрежета, электронных вставок. Эта звуковая грубость — своего рода реакция на идеализированный образ рэпа, к которому привыкли поклонники. Это музыка для тех, кто видит красоту в несовершенстве, для тех, кто чувствует себя чужим в мире мейнстрима. Почти целиком «Футуроархаика» написала в домашней студии Артема в Сертолове. Основная концепция релиза — новый взгляд на перемены как в жизни, так и в рэп-индустрии.
ANIKV — «softcore» (сингл)
Новый релиз ANIKV прокладывает мостик к ее следующему альбому, который выйдет в 2025 году, и существует на грани экспериментального R&B и альтернативного попа. За музыкальный продакшн отвечал продюсер OSA, концертный гитарист певицы Никита Денисов и WIPO — битмейкер самого вирального хита последнего полугодия «Гламур» («блонды и брюнетки — мне не важно»!).
ROMANOVSKAYA — «Нагая» (альбом)
Экс-вокалистка Cream Soda Анна Романовская перезапустила сольную карьеру: отказалась от псевдонима 4NN4 и выпустила альбом «Нагая» — теперь как ROMANOVSKAYA. Она поет про сложное прошлое, про дружбу, в целом про жизнь — про все то, о чем Анна никогда не говорила в рамках проекта Cream Soda. И отдельно выделяет трек «Мама», над которым работала во время беременности — в нем певица заключила квинтэссенцию свободы.
«Я так устала, мама, скажи, где эти окна, что дают надежду», — обращается Романовская то ли к маме, то ли сама к себе.
Sky Ferreira — «Leash» (сингл)
Скай Феррейра вернулась с первой новой музыкой за два года. Трек «Leash» был написан специально для предстоящего фильма студии A24 «Babygirl» с Николь Кидман в главной роли — он выйдет в прокат в конце декабря. «Персонаж Николь Кидман очень саморазрушительный и так же разрушительно относится к жизни других людей. Но ей приходится пройти через весь этот опыт, чтобы вырасти как личность. Думаю, именно поэтому я так сильно привязалась к материалу», — говорит певица.
Settlers — МТЛБЖ (альбом)
Группа из Петербурга существует вне жанров и рамок, но своим стержнем определяет «традиционные песни» — неофолк, вдохновленный народной культурой. Главный тезис их нового альбома и одновременно расшифровка его названия — «Мне так легче будет жить». «На этот раз мы совсем не копались в себе и не пытались сделать сложнее и профессиональнее. Мы просто отпустили все мысли и постарались быть собой», — говорят музыканты.
Timothée Chalamet — «Girl From the North Country» и «Like a Rolling Stone» (сингл)
В грядущем байопике о Бобе Дилане «A Complete Unknown» Тимоти Шаламе, который сыграл музыканта, сам исполняет несколько классических песен — в том числе «Girl From the North Country» и «Like a Rolling Stone». Дилан одобряет: «Тимми — блестящий актер, поэтому я уверен, что он будет абсолютно правдоподобен в роли меня. Или более молодого меня. Или какого-то другого меня».
ГАФТ — «Давай смотреть на облака» (альбом)
Новый альбом петербуржцев ГАФТ — о том, что «силы природы и мир вокруг в тысячу раз красивее всего, что может создать человек, и вечерние облака запросто будут "красивее всех песен", потому что не пытаются никого удивить — они просто есть». Лирический герой исследует глубину грусти, боли и депрессии, но находит мир с собой, принимает боль как часть себя и отпускает ее.
«Давай смотреть на облака» открывает будущий музыкальный триптих мини-альбомов. Следующие части выйдут в 2025 году.
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