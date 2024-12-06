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Элисо Вирсаладзе выступит в Петербургской филармонии — ко дню рождения Юрия Темирканова

Вместе с Академическим симфоническим оркестром под управлением Павла Бубельникова пианистка исполнит композици Карла Вебера, Амадея Моцарта и Феликса Мендельсона.

Элисо Вирсаладзе
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Петербургской академической филармонии имени Шостаковича

Элисо Вирсаладзе

Элисо Вирсаладзе выступит 10 декабря в Большом зале Петербургской филармонии — в день рождения маэстро Юрия Темирканова. В программе концерта мистическая Увертюра к опере «Вольный стрелок» Карла Вебера, 21-й фортепианный концерт Моцарта и созданная под впечатлением от Италии Четвертая симфония Мендельсона.

Юрий Темирканов
Фото: Алексей Костромин для Собака.ru
Юрий Темирканов

Первое совместное выступление Элисо Вирсаладзе и Юрия Темирканова состоялось в 1968 году в Литве, во время гастролей Заслуженного коллектива Республики, сейчас — Заслуженного коллектива России. За год до этого Темирканов дебютировал в Большом зале Ленинградской филармонии, а гастролировал уже в качестве главного дирижера Симфонического оркестра Ленинградской филармонии, ныне — Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии.

«На протяжении всего творческого пути Юрий Темирканов многократно выступал с Элисо Вирсаладзе — как на сцене Ленинградской-Петербургской филармонии, так и во время многочисленных гастролей ее симфонических оркестров. Юрий Темирканов и Элисо Вирсаладзе совместно дали более ста концертов. Музыканты были связаны не только творческими, но и теплыми личными отношениями», — отмечают в филармонии.

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Юрий Темирканов

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