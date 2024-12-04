She knows: Billboard назвал Бейонсе величайшей поп-звездой 21 века

Музыкальный портал Billboard объявил о своем решении 2 декабря в рамках большого фичера о певице: «Бейонсе возглавила наш редакционный список, составленный на основе 25 лет ее влияния, вклада и творческой эволюции», — написал Эндрю Унтербергер, редактор Billboard.

В статье отмечается, что место Бейонсе на вершине списка оправдано ее достижениями на престижной премии Grammy (певица — рекордсмен по числу (32!) золотых статуэток), а также креативом, стремлением к совершенству и творческой эволюцией, которые сделали ее эталоном для других поп-звезд последней четверти века. Кроме того, имя Бейонсе крепко связано с самой платформой Billboard: 9 синглов синглов исполнительницы заняли первое место в Hot 100, а 24 вошли в топ-10.

На втором месте списка оказалась Тейлор Свифт, а на третьем — Рианна. В десятку вошли также Адель, Ариана Гранде, Джастин Бибер, Канье Уэст, Бритни Спирс, Леди Гага и Дрейк. Молниеносно после релиза рейтинг с критикой в сторону редакции Billboard обратились Свифтиз (поклонники Тейлор Свифт), которые назвали победу Бейонсе «полным абсурдом». Сама Тейлор же отреагировала на ситуацию позитивно: «Бейонсе поддержала ее с самого начала, особенно когда Канье Уэст попытался отнять у нее награду. Тогда Тейлор только начинала свою карьеру, а Бейонсе уже была суперзвездой», — сообщил инсайдер.