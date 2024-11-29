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На Новой сцене Александринского театра состоится мультимедийный фестиваль — к 70-летию Сергея Курехина

Знакомые композиции в новый интерпретациях. 

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музей Сергея Курехина

4 декабря на Новой сцене Александринского театра состоится мультимедийный фестиваль, посвященный 70-летию Сергея Курехина. В программе как знаковые композиции из альбомов «Воробьиная оратория» и «Опера богатых», а также саундтреки к фильмам в симфоническом, джазовом исполнении и даже в аранжировке для детского хора. Музыкальную программу будет дополнять видеоинсталляция художника Елизаветы Яшиной, а в антракте покажут хореографический перформанс от танцобъединения «Тринадевять».

Среди исполнителей: Эстрадно-симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством дирижера Андрея Медведева, Ансамбль интуитивной музыки «Три О» (Сергей Летов, Николай Бичан, Максим Беляков), Детский хор Телевидения и Радио Санкт-Петербурга (дирижер Игорь Грибков), а также электронное трио из Игоря Старшинова, Ксении Бурой, Дмитрия Попова.

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