«Кто твой друг» — это драматическое наблюдение за хрупкостью отношений и трагичностью человеческой природы. «Мы не слышим друг друга и кричим, чтобы заглушить чужие стоны. Мы видим все насквозь, не замечая ничего. Мы знаем все ни о чем. Мы предпочитаем свободе страх, а уверенности — надежду. Мы любим, чтобы предавать», — говорит Дельфин, раскрывая идею композиции.

Дельфин описывает песню как «горькое наблюдение за сложной системой взаимодействия гравитации наших эго, навсегда обреченных парадоксально притягиваться и отталкиваться друг от друга».