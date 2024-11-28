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Смотрим новый клип «Дельфина» на песню «Кто твой друг», который снял режиссер «Пришельца» Иван Соснин

Это размышление о разрывах между людьми, непонимании и утрате.

Режиссером клипа выступил Иван Соснин — автор «Далеких близких» и «Иванова счастья», сериала «Юг» и фестивального хита «Пришелец». Он воссоздал «последние минуты прощания с отцом, который уходит из дома». В центре сюжета — драматический конфликт внутри семьи. Отец, которого играет Сергей Гилев («Кентавр», «Фишер»), оставляет дом, мать в исполнении Анны Слю («The Телки», «Выжившие») сохраняет отстраненность, а их дочь (Саша Бабаскина, «Лихие», «Танцуй, Селедка») оказывается в «невесомости между родителями», буквально и метафорически.

Обложка сингла "Кто твой друг"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-служба Дельфина

Обложка сингла "Кто твой друг"

«Кто твой друг» — это драматическое наблюдение за хрупкостью отношений и трагичностью человеческой природы. «Мы не слышим друг друга и кричим, чтобы заглушить чужие стоны. Мы видим все насквозь, не замечая ничего. Мы знаем все ни о чем. Мы предпочитаем свободе страх, а уверенности — надежду. Мы любим, чтобы предавать», — говорит Дельфин, раскрывая идею композиции.

Дельфин описывает песню как «горькое наблюдение за сложной системой взаимодействия гравитации наших эго, навсегда обреченных парадоксально притягиваться и отталкиваться друг от друга».

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-служба Дельфина

Скорее всего текст песни вам покажется знакомым! В нем Андрей Лысиков переосмысляет музыкальное наследие Юрия Шатунова, экс-солиста «Ласкового мая». Название трека буквально повторяет строки из «Ты просто был» Шатунова: «Откуда знать, с кем ты теперь и кто твой друг?». С этих же строк начинаются обе композиции. 

Напомним, в 2024 году артист представил альбом «Прощай оружие», название которого отсылает к одноименному роману Эрнеста Хемингуэя.

Услышать сингл и новый альбом можно уже в следующем месяце — 6 декабря Дельфин исполнит трек на концерте в петербургском клубе А2.

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