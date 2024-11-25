ALBLAK 52, Мальбэк x Mirèle и альбом-сюрприз Кендрика Ламара: новая главная музыка недели

Кендрик Ламар отказался от анонсов и зарелизил «GNX», Майкл Киванука выпустил первый за пять лет альбом, Мальбэк и Mirèle вернули нам 2017-й (новый 2007-й!), петербуржцы TAPENIGHT дорвались до синтов и драм-машин, чтобы устроить электроклэшевый замес на стиле, а Джек Харлоу выдал базированную базу aka урок общения с матерями своих возлюбленных. Рассказываем об этих и других пластинках, синглах и клипах прошедших семи дней, чтобы войти в новую рабочую неделю с музыкой!
Kendrick Lamar — «GNX» (альбом)
Зачем что-то тизерить, когда можно просто выпустить? Так и поступил Кендрик Ламар, зарелизив новый альбом без каких-либо анонсов. На «GNX» он вспоминает о вражде с Дрейком, анонсирует выступление в перерыве Супербоула (смотрим 9 февраля!), размышляет о карьере и вспоминает собственную супергруппу Black Hippy, которая распалась в 2022 году. «Я воскрешаю память, зная, что Black Hippy не сработали из-за меня. Творчески я двигался дальше с новыми концепциями в руках».
Michael Kiwanuka — «Small Changes» (альбом)
Британец Майкл Киванука вернулся с первым за пять лет альбомом. Музыкант черпает вдохновение в афророке 1970-х, обращается к оркестровому фолку, возвращает вас (и нас!) «к тому времени вашей жизни, когда вы, по сути, бездельник, отступивший от ожиданий мира» и выдает продолжительные гитарные соло, которые ему так хорошо удаются.
«Это пластинка не предназначена для того, чтобы схватить вас за воротник, но, тем не менее, останавливает вас на месте», — пишут обозреватели Apple Music.
Мальбэк и Mirèle — «2017» (сингл)
Рома Мальбэк и Ева Гурари aka Mirèle вернули нам 2017-й (новый 2007-й!). Их совместный сингл переосмысляет танцевальную музыку и отсылает ко временам, когда и Рома, и Ева выступали в составе дуэтов — с Сюзанной и Дэниелом Шейком соответственно: «Между нами ничего уже не будет возможно».
TAPENIGHT — «Клубная мания» (мини-альбом)
На новом релизе петербуржцы Димка Батарин и Андрэ Манолли выступают в роли поп-рокеров, дорвавшихся до синтов и драм-машин, чтобы устроить электроклэшевый замес на стиле. Внутри «Клубной мании» — стробоскопы, басы, вокал и сдобренная спецэффектами лирика о «тотальном бреде» на танцполе.
ALBLAK 52 — «Nice To Meet You» (сингл)
Новый сингл самого родного нам рэпера («да здравствует Петербург»!) — торжественный трэп-репрезент в стиле new west coast с ритмичными ударными и протяжным сэмплом скрипки. В тексте ALBLAK 52 читает о том, как изменилась его жизнь после прихода популярности и больших денег, а также о верности своим принципам, которые всегда остаются для него на первом месте: «Забудь меня, если когда-то стану коммерсом, примеряю новый флоу — не примеряю образы».
Профсоюз Электронных Музыкантов — «VA 002» (сборник)
Это второй сборник свежей электронной музыки, отобранной Евгением Машковым, командой System 108 и Бастой (выступает с сетами под именем Gorilla Zippo!) из 2000 тысяч треков. В «горячую десятку» вошли в том числе Gapto Fobia и его хайпер-хаус «Need it», а также запись «Steguyz» — неспешный вайбовый дабстеп от Torsman.
R.A.SVET — «Скучаю» (сингл)
Новый сингл музыканта R.A.SVET — это искренняя рефлексия о том, как меняется восприятие близости и любви спустя время. А еще увековечение мгновений внутренней борьбы, грусти и надежды, которая «никогда не умирает, а просто прячется под пластами новых жизненных обстоятельств»: «Мы постоянно ищем свой способ описания любви. И когда кажется, что ты постиг все ее грани, перед тобой открывается новая сторона».
LAVBLAST — «MORE» (альбом)
Поп-рейв-дуэт экс-участницы группы «Серебро» Полины Фаворской и диджея Risha Rush выпустил свой второй альбом, над которым также работали SP4K, Symbol, YUN и Broosnica. На «MORE» ностальгия по рейву 1990-2000-х встречается с современным звучанием, а жанровые рамки полностью отсутствуют: это смесь поп-хауса, электро, ликвид-драм-н-бейса, тустепа, брейкбита, гэриджа и техно.
Jack Harlow — «Hello Miss Johnson» (сингл)
«Hello Miss Johnson» — первый сингл Джека Харлоу за год, в котором рэпер и номинант на «Грэмми»
выдает базированную базу преподает урок общения с матерями своих возлюбленных: «Здравствуйте, мисс Джонсон, вы знаете, почему я звоню? Вы знаете, что я влюбился, влюбился в вашу дочь? Я часто думаю о ней, поправьте меня, если я ошибаюсь, но… Это вы дали глаза ей, в которых я потерялся? Думаю, да».
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