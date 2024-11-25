ALBLAK 52, Мальбэк x Mirèle и альбом-сюрприз Кендрика Ламара: новая главная музыка недели

Michael Kiwanuka — «Small Changes» (альбом)

Британец Майкл Киванука вернулся с первым за пять лет альбомом. Музыкант черпает вдохновение в афророке 1970-х, обращается к оркестровому фолку, возвращает вас (и нас!) «к тому времени вашей жизни, когда вы, по сути, бездельник, отступивший от ожиданий мира» и выдает продолжительные гитарные соло, которые ему так хорошо удаются.

«Это пластинка не предназначена для того, чтобы схватить вас за воротник, но, тем не менее, останавливает вас на месте», — пишут обозреватели Apple Music.