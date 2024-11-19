18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

В Петербургской филармонии прозвучит «антисимфония» Шнитке — к 90-летию со дня рождения композитора

Программа мемориального концерта представит две контрастные стороны музыкального творчества композитора: театральную и симфоническую.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Петербургской академической филармонии имени Шостаковича

24 ноября в Большом зале Филармонии состоится монографический концерт музыки советского композитора «Альфред Шнитке: новое или классика?» — к 90-летию со дня рождения маэстро. Прозвучит Первая симфония, более известная как «антисимфония» — музыкальный эксперимент, поставивший под сомнение границы жанра, сочетающий классику с джазовыми импровизациями. В программе также «Гоголь-сюита», созданная для постановки «Ревизская сказка» Юрия Любимова для Театра на Таганке.

Культовые композиции Шнитке предстоит исполнить Заслуженному коллективу России под управлением главного дирижера Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, приглашенного дирижера Большого симфонического оркестра имени Чайковского Феликса Коробова. Ведущим концерта станет музыковед Ярослав Тимофеев.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: