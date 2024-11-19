В Петербургской филармонии прозвучит «антисимфония» Шнитке — к 90-летию со дня рождения композитора

24 ноября в Большом зале Филармонии состоится монографический концерт музыки советского композитора «Альфред Шнитке: новое или классика?» — к 90-летию со дня рождения маэстро. Прозвучит Первая симфония, более известная как «антисимфония» — музыкальный эксперимент, поставивший под сомнение границы жанра, сочетающий классику с джазовыми импровизациями. В программе также «Гоголь-сюита», созданная для постановки «Ревизская сказка» Юрия Любимова для Театра на Таганке.

Культовые композиции Шнитке предстоит исполнить Заслуженному коллективу России под управлением главного дирижера Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, приглашенного дирижера Большого симфонического оркестра имени Чайковского Феликса Коробова. Ведущим концерта станет музыковед Ярослав Тимофеев.

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