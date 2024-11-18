В Петербурге пройдет вручение IX оперной премии «Онегин» — с выступлением Хиблы Герзмава и тенора Амброджо Маэстри

30 ноября на исторической сцене Мариинского театра пройдет торжественная церемония вручения IX Национальной оперной премии «Онегин». За заветные бронзовые статуэтки поборются представители 14 театров из 11 регионов России и 18 выдающихся вокалистов. Победителей в 8 конкурсных и 7 внеконкурсных номинациях определит жюри под председательством культовой оперной дивы Хиблы Герзмава, которая также выступит на гала-концерте 30 ноября. Почетным гостем премии станет итальянский баритон Амброджо Маэстри, который выступит 29 ноября в титульной партии комической оперы Верди «Фальстаф» на сцене Мариинского театра.

Сопутствующая церемонии программа включает форум «Онегинские встречи», который состоится в Петербурге с 27 ноября по 3 декабря. На нем презентуют книгу «Русская опера на службе у государства» театроведа Дмитрия Изотова — об оперной классике в сталинское время, 1 декабря в Академической капелле представят оперные премьеры нового сезона, а 2 декабря проведут мастер-классы для молодых вокалистов «Вокальная платформа».