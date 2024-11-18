В Петербурге пройдет вручение IX оперной премии «Онегин» — с выступлением Хиблы Герзмава и тенора Амброджо Маэстри

Церемония в девятый раз назовет лучшие голоса и театры страны.
30 ноября на исторической сцене Мариинского театра пройдет торжественная церемония вручения IX Национальной оперной премии «Онегин». За заветные бронзовые статуэтки поборются представители 14 театров из 11 регионов России и 18 выдающихся вокалистов. Победителей в 8 конкурсных и 7 внеконкурсных номинациях определит жюри под председательством культовой оперной дивы Хиблы Герзмава, которая также выступит на гала-концерте 30 ноября. Почетным гостем премии станет итальянский баритон Амброджо Маэстри, который выступит 29 ноября в титульной партии комической оперы Верди «Фальстаф» на сцене Мариинского театра.
Сопутствующая церемонии программа включает форум «Онегинские встречи», который состоится в Петербурге с 27 ноября по 3 декабря. На нем презентуют книгу «Русская опера на службе у государства» театроведа Дмитрия Изотова — об оперной классике в сталинское время, 1 декабря в Академической капелле представят оперные премьеры нового сезона, а 2 декабря проведут мастер-классы для молодых вокалистов «Вокальная платформа».
Помимо Хиблы Герзмава в гала-концерте 3 декабря на сцене Академической капеллы примут участие другие звезды оперы: Юлия Маточкина (Мариинский театр), Алексей Татаринцев (Новая опера/Большой театр), Мария Лупарева и другие. За дирижерским пультом – Алексей Асланов. Прозвучат голоса номинантов и лауреатов премии, среди которых Диляра Идрисова (Нижегородский государственный театр оперы и балета), Давит Есаян (Краснодарская опера), Симеон Асеев (Санкт-Петербургский музыкальный театр «Зазеркалье»), Екатерина Сергеева (Мариинский театр) и Елизавета Пахомова (МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко).
«В этом году жюри придется непросто, потому что театры выдвинули на соискание премии настоящих "тяжеловесов", таких признанных и знаменитых артистов, как Ксения Дудникова, Борис Пинхасович, Дмитрий Ульянов, Алексей Тихомиров, и даже Сергей Петрович Лейферкус. Он не просто легенда российской оперной сцены, но и один из «отцов», создателей Национальной оперной премии "Онегин". А сейчас мы видим его имя в числе номинантов от Михайловского театра, в номинации "Гость", которая вручается приглашенным солистам за яркое участие в премьере. Мы, безусловно, польщены таким количеством звезд, но принимать решение будет тяжело», — говорит генеральный директор премии «Онегин» Игорь Тарасов
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