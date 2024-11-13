В Петербурге пройдет фестиваль современной музыки «Эклектика Шнитке»

В обширной концертной программе прозвучат симфоническая, вокальная, электронная и камерная музыка композитора, а также современные работы других авторов, написанные в технике полистилистики.
Всероссийский фестиваль современный музыки «Эклектика Шнитке» пройдет с 17 по 28 ноября и приурочен к 90-летию со дня рождения советского композитора. Концертная часть фестиваля сосредоточена на современном переосмыслении музыки Альфреда Шнитке: от аранжировок его композиций до переосмыслений с использованием полистилистики.
Помимо концертной программы состоится просветительская часть, в рамках которой расскажут об исторических реминисценциях в творчестве маэстро — от Средневековья и анимации до метамодерна и цифровой эпохи. В числе спикеров композитор Настасья Хрущева, историк музыки Иосиф Райскин и композитор Светлана Лаврова. Просветительская программа стартует раньше основной части — 17 ноября.
Художественный руководитель фестиваля, Председатель Союза композиторов Петербурга
Миссия фестиваля «Эклектика Шнитке» – представить аудитории творчество Альфреда Шнитке в необычном ракурсе, «навести фокус» на его музыку из 21 века. Наравне с оригинальными партитурами Мастера будут представлены аранжировки саундтреков Шнитке для русского народного оркестра Андрея Долгова, переосмысление электронной композиции «Поток» видеохудожником Артемом Малютиным, аранжировки «Ревизской сказки» Шнитке – Светланы Нестеровой, «Сюита в старинном стиле» прозвучит в хоровом прочтении Сергея Екимова. Цикл лекций фестиваля позволит слушателям концертов погрузиться в метафизику творчества Шнитке. Тематика лекций обширна – от музыки Шнитке для анимационного кино до «Шнитке между постмодерном и метамодерном». Композиторам же представляется уникальная возможность посетить мастер-классы по написанию полистилистической музыки от Настасьи Хрущевой, Светланы Лавровой, Александра Пантыкина, Артема Ананьева и Антона Танонова. Музыка Шнитке сегодня актуальна и по-прежнему будоражит воображение создателей и слушателей.
Настасья Хрущева
Фестиваль откроется 19 ноября на Новой сцене Театра ЛДМ вместе с одноименным концертом «Эклектика Шнитке», который объединит произведения Баха и Шнитке, а также авторские аранжировки музыки маэстро. Так, в рамках вечера удастся услышать электронную композицию «Поток», которая прозвучит вместе с видео-артом от Артема Малютина. На сцене выступят оркестр национальных инструментов «Терема» под управлением Андрея Долгова и концертный хор под руководством Ларисы Яруцкой.
Также в музыкальной программе:
- 21 ноября в Дубовом зале Союза композиторов пройдет концерт «Есть ли жизнь после танца?» с балетной классикой — авторскими интерпретациями произведений Чайковского, Стравинского, Прокофьева и Шнитке от ансамбля «КругоСвет-бэнд».
- 24 ноября — в день рождения Шнитке — в Дубовом зале прозвучит камерная программа с ключевыми композициями мастера: трио для скрипки, виолончели и фортепиано (Op.227), соната для фортепиано № 2 (Op.216) и струнный квинтет (Op. 108).
- 28 ноября фестиваль завершится в концертном зале Яани Кирик программой «Концерт концертов» с полистилистической музыкой жанре фортепианных и скрипичных концертов. Прозвучит не только Шнитке, но работы «дедушки уральского рока» Александра Пантыкина из Екатеринбурга; автора симфонической, камерной, театральной музыки Артема Ананьева из Москвы, а также петербургского композитора — Антона Танонова.
На концерты в Дубовом зале и лекции и мастер-классы в кабинете Правления Союза композиторов – вход свободный (по предварительной регистрации).
Узнать подробности программы лекций и мастер-классов, а также зарегистрироваться можно здесь.
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