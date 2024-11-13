В Петербурге пройдет фестиваль современной музыки «Эклектика Шнитке»

Всероссийский фестиваль современный музыки «Эклектика Шнитке» пройдет с 17 по 28 ноября и приурочен к 90-летию со дня рождения советского композитора. Концертная часть фестиваля сосредоточена на современном переосмыслении музыки Альфреда Шнитке: от аранжировок его композиций до переосмыслений с использованием полистилистики.

Помимо концертной программы состоится просветительская часть, в рамках которой расскажут об исторических реминисценциях в творчестве маэстро — от Средневековья и анимации до метамодерна и цифровой эпохи. В числе спикеров композитор Настасья Хрущева, историк музыки Иосиф Райскин и композитор Светлана Лаврова. Просветительская программа стартует раньше основной части — 17 ноября.