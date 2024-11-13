Cимфонический оркестр Московской филармонии исполнит шедевры эпохи романтизма в Петербурге

Гвоздем программы станет оригинальная «Венгерских танцев» Иоганнеса Брамса в оркестровой редакции дирижера Юрия Симонова.
Концерт Академического симфонического оркестра Московской филармонии состоится 15 ноября в Большом зале Петербургской филармонии под управлением дирижера Юрия Симонова. Солист — лауреат XVII Международного конкурса имени Чайковского, скрипач Равиль Ислямов.
В программу концерта вошли жизнеутверждающая увертюра к опере «Нюрнбергские мейстерзингеры» Рихарда Вагнера, Скрипичный концерт Петра Чайковского, и новая редакция знаменитых «Венгерских танцев» Брамса, выполненная Симоновым «Симфония танцев». Интерпретация дирижера придала танцам симфоническое звучание.
Академический симфонический оркестр Московской филармонии, основанный в 1951 году, входит в число ведущих российских оркестров. За годы существования он сотрудничал с такими знаменитыми дирижёрами, как Натан Рахлин, Кирилл Кондрашин, Дмитрий Китаенко и Василий Синайский. С 1998 года коллектив возглавляет народный артист СССР Юрий Симонов. Музыканты оркестра регулярно гастролируют по России и за её пределами, выступая в крупнейших концертных залах Европы и Азии.
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