Cимфонический оркестр Московской филармонии исполнит шедевры эпохи романтизма в Петербурге

Академический симфонический оркестр Московской филармонии, основанный в 1951 году, входит в число ведущих российских оркестров. За годы существования он сотрудничал с такими знаменитыми дирижёрами, как Натан Рахлин, Кирилл Кондрашин, Дмитрий Китаенко и Василий Синайский. С 1998 года коллектив возглавляет народный артист СССР Юрий Симонов. Музыканты оркестра регулярно гастролируют по России и за её пределами, выступая в крупнейших концертных залах Европы и Азии.

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