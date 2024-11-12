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Симфонический оркестр musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса исполнит Рубинштейна и Равеля в Петербургской филармонии

В программе симфонические «короткометражки», представляющие аудиальное путешествие по древнегреческому эпосу, античному Риму, императорской Вене.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой musicAeterna

Концерт в исполнении симфонического оркестра MusicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса исполнит музыку композиторов XX века — Антона Рубинштейна, Мориса Равеля и Отторино Респиги. Солирует пианист Андрей Бараненко. 30 декабря в Большом зале Петербургской филармонии прозвучат работы, объединенные элементами импрессионизма, влиянием романтической традиции, национальными чертами и относятся к программной музыке (где форма чисто инструментальная, но содержание сопровождается дисклеймером).

Это Концерт № 4 для фортепиано с оркестром Антона Рубинштейна, давший отправную точку в становлении жанра фортепианного концерта в России, в том числе для Рахманинова и Скрябина, «Дафнис и Хлоя», сюита № 2 из балета, написанная по заказу русского балетмейстера Михаила Фокина для исполнения в рамках Ballets Russes Сергея Дягилева, и оркестрово-хореографическая поэма «Вальс», также созданная для антрепризы Равелем, но так и не представленная в программе с балетом. Завершит музыкальный вечер симфоническая поэма Отторино Респиги «Пинии Рима».

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