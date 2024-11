Бейонсе, Билли Айлиш и The Beatles: названы номинанты на «Грэмми»

Charli XCX, Билли Айлиш, Кендрик Ламар и Post Malone заявлены в семи категориях. Третье место по количеству номинаций занимают Тейлор Свифт, Чаппелл Рон и Сабрина Карпентер.

Удивительным стало номинирование группы The Beatles. За награду поборется «последняя песня» группы «Now and Then», которую восстановили с помощью искусственного интеллекта.Джон Леннон придумал «Now and Then» за два года перед смертью. Демо песни музыкант записал в 1978 году в своем доме в Нью-Йорке. Долгое время голос не удавалось отделить от звука фортепиано, пока не появилась технология, основанная на машинном обучении.

Вот полный список номинантов:

Запись года

Billie Eilish «Birds of a Feather»

Sabrina Carpenter «Espresso»

Taylor Swift feat. Post Malone «Fortnight»

Chappell Roan «Good Luck, Babe!»

Kendrick Lamar «Not Like Us»

The Beatles «Now and Then»

Beyoncé «Texas Hold ’Em»

Charli XCX «360»

Альбом года

Beyoncé «Cowboy Carter»

Billie Eilish «Hit Me Hard and Soft»

Sabrina Carpenter «Short ’n’ Sweet»

Charli XCX «Brat»

Jacob Collier «Djesse Vol. 4»

Chappell Roan «The Rise & Fall of a Midwestern Princess»

André 3000 «New Blue Sun»

Taylor Swift «The Tortured Poets Department»

Песня года

Shaboozey «A Bar Song (Tipsy)»

Billie Eilish «Birds of a Feather»

Lady Gaga & Bruno Mars «Die With a Smile»

Chappell Roan «Good Luck, Babe!»

Taylor Swift feat. Post Malone «Fortnight»

Kendrick Lamar «Not Like Us»

Sabrina Carpenter «Please Please Please»

Beyoncé «Texas Hold ’Em»

Лучший новый артист

Бенсон Бун

Сабрина Карпентер

Doechii

Raye

Чаппелл Рон

Khurangbin

Shaboozey

Тедди Свимс

Лучший оригинальный саундтрек, записанный для визуального контента

«Американское чтиво»

«Дюна: Часть вторая»

«Претенденты»

«Сегун»

«Цвет лиловый»

Лучшая песня, записанная для визуального контента

«Ain’t No Love in Oklahoma» («Смерч-2»)

«Better Place» («Тролли. Мировой тур»)

«Can’t Catch Me Now» («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»)

«It Never Went Away» («Американская симфония»)

«Love Will Survive» («Татуировщик из Освенцима»)

Лучший саундтрек-сборник, записанный для визуального контента

«Дэдпул и Росомаха»

«Маэстро»

«Смерч-2»

«Солтберн»

«Цвет лиловый»

Видео года