Группировка «Ленинград» выпустила первый за 6 лет студийный альбом — вместе с Инстасамкой!

В новом студийном альбоме «Бумеры и зумеры» вышло шесть композиций: «Хорошо», «За деньги нет», «Имба», «Ай лав ю», «Русские вперед», «Рок». Музыканты записали композиции совместно с продюсером и рэпером Realmoneyken. Обложка альбома выполнена в стилистике фильма «Матрица».

Даша Гладких Музыкальный обозреватель Собака.ru Под обложкой в стиле «Матрицы» — шесть треков про деньги, успех и различия между поколениями. Они упакованы по большей части в электронную оболочку, и только «Рок» более-менее оправдывает свое название за счет перегруженных гитар. А песня «Русские вперед», сниппет которой был опубликован на прошлой неделе, и вовсе похож на копирку вирусного трека-кричалки Carnival с альбома «Vultures 1» Йе и Ty Dolla Sign.

Группа «Ленинград» создана в 1997 году в Петербурге Сергеем Шнуровым. Культовый коллектив прославился своим бунтарским духом, ироничными и откровенными текстами. В начале 2000-х группа стала известной по всей России, получив скандальную славу за частое использование ненормативной лексики и бескомпромиссные высказывания в песнях. Фирменный стиль «Ленинграда» — это острая сатира, которая не боится задевать социальные, политические и культурные темы. Среди самых популярных хитов — «Экспонат», «В Питере — пить», «Ч.П.Х.», «Москва», которые стали визитными карточками группы. В 2019 году Шнуров объявил о завершении концертной деятельности группы, но «Ленинград» продолжает выпускать новые работы и сотрудничать с различными артистами.