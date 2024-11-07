Объявлены участники зимнего фортепианного фестиваля «Пианиссимо». В этом сезоне — в четырех городах

Зимний фестиваль «Пианиссимо традиционно пройдет в Большом просвете Эрмитажа, в этот раз с 16 декабря 2024 года по 26 января 2025 года. В программе примут участие как российские исполнители, так и зарубежные музыканты-участники международных фестивалей. Основной задачей фестиваля остается налаживание диалога между широкой аудиторией и академической музыкой через знакомство публики с молодыми пианистами.

Цикл концертов откроется 16 декабря выступлением Константина Франтца — гамбургского вундеркинда, завоевывавшего первые места на фортепианных конкурсах не достигнув и пяти лет. Франтц исполнит Экспромты для фортепиано, Опус 90 Франца Шуберта, «Эстампы» Клода Дебюсси и Сочинение №42 из Вариаций на тему Корелли Сергея Рахманинова. 23 декабря в Большом просвете сольную программу исполнит пианист из Китая — Шао Цзыюй. Лауреат Международного конкурса молодых пианистов имени Ференца Листа исполнит Сонату №3 Людвига ван Бетховена, Балладу №1 Федерика Шопена, Первую и Пятую пьесы Петра Чайковского и «Карнавал» Роберта Шумана.