Объявлены участники зимнего фортепианного фестиваля «Пианиссимо». В этом сезоне — в четырех городах

В афише молодые дарования из Италии, Бразилии, Китая, России, Германии и Тайваня. Рассказываем об участниках фестиваля, который вновь пройдет в Государственном Эрмитаже, московском доме культуры «ГЭС-2», концертном Пакгаузе в Нижнем Новгороде и в Калининграде.
Зимний фестиваль «Пианиссимо традиционно пройдет в Большом просвете Эрмитажа, в этот раз с 16 декабря 2024 года по 26 января 2025 года. В программе примут участие как российские исполнители, так и зарубежные музыканты-участники международных фестивалей. Основной задачей фестиваля остается налаживание диалога между широкой аудиторией и академической музыкой через знакомство публики с молодыми пианистами.
Цикл концертов откроется 16 декабря выступлением Константина Франтца — гамбургского вундеркинда, завоевывавшего первые места на фортепианных конкурсах не достигнув и пяти лет. Франтц исполнит Экспромты для фортепиано, Опус 90 Франца Шуберта, «Эстампы» Клода Дебюсси и Сочинение №42 из Вариаций на тему Корелли Сергея Рахманинова. 23 декабря в Большом просвете сольную программу исполнит пианист из Китая — Шао Цзыюй. Лауреат Международного конкурса молодых пианистов имени Ференца Листа исполнит Сонату №3 Людвига ван Бетховена, Балладу №1 Федерика Шопена, Первую и Пятую пьесы Петра Чайковского и «Карнавал» Роберта Шумана.
30 декабря выступил завсегдатай фестиваля «Пианиссимо» Филипп Руденко, который сыграет большую программу с Сонатой №30 Бетховена, «Прелюдию, арию и финал» Сезара Франка, Фортепианную транскрипцию сцены «Смерть Изольды» из оперы «Тристан и Изольда» Вагнера и Листа, а также Этюды-картины Сергея Рахманинова. Тайваньский пианист Чен-Ян Вен выступит 6 января — он исполнит Рондо из сонаты си минор Карла Филиппа Эммануила Баха, Вторую Сонату Шопена, Сочинение №15 из Прелюдии си мажор и Пятый Этюд Александра Скрябина, Сочинение №32 Прелюдии си минор и «Сирень» Сергея Рахманинова, а также Симфонические этюды Шумана. 13 января сольную программу исполнит итальянец Джакомо Менегарди, он выступит с «Эстампами» Клода Дебюсси, Сочинением №39 Сергея Рахманинова, Фантазией фа-диез минор «Шотландской сонатой» Мендельсона и «Картинками с выставки» Модеста Мусоргского. Завершит зимний цикл фестиваля «Пианиссимо» 20 января бразильский пианист Тэйлс Мачадо, который сыграет «Погребальное шествие. Октябрь 1849» Листа, Третью сонату Бетховена, Сонатину фа-диез минор Равеля и 24 прелюдии Шопена.
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