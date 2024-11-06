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Музыка

Лаборатория экспериментального звука Дома Радио запускает теоретико-практический курс «Модульный синтез звука»

Расскажут об основах электронной музыки и научат ее создавать.

Teera Pittayanurak / Shutterstock

Лаборатория экспериментального звука Дома Радио запускает курс музыканта-импровизатора и специалиста в шумовой музыке Сергея Костырко «Модульный синтез звука». Этот метод создания звуков с помощью модульного синтезатора появился в середине прошлого века. Благодаря широкой вариативности функций и бесконечному выбору комбинаций — смене частоты, громкости, тембра и других параметров звука — эта техника по сей день популярна в экспериментальной, электронной и пространственной музыке, саунд-дизайне и многом другом.

Курс, состоящий из шести лекций, пройдет с 20 по 27 ноября. За это время участники познакомятся с техниками аналогового и модульного синтеза на основе оригинальной системы Дома Радио, проследят историю развития электронных инструментов и узнают современные техники работы с ними. Теоретическую часть дополнят индивидуальные практические занятия в студии. Для участия необходимо пройти отборочный тур, заполнив форму.

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