Умер легенда джаза Куинси Джонс

«И хотя это невероятная потеря для нашей семьи, мы отмечаем великую жизнь, которую он прожил, и знаем, что никогда не будет другого такого, как он», — говорится в заявлении близких.

Джонс был самой разносторонней фигурой поп-культуры XX века, возможно, наиболее известным по продюсированию альбомов Off the Wall, Thriller и Bad для Майкла Джексона в 1980-х годах, которые сделали певца крупнейшей поп-звездой всех времен. Джонс также продюсировал музыку для Синатры, Ареты Франклин, Донны Саммер и многих других.

Он также был успешным композитором десятков саундтреков к фильмам и имел множество хитов в чартах под своим собственным именем. Джонс был руководителем джазового оркестра, аранжировщиком для джазовых звезд, включая Каунта Бэйси, и мультиинструменталистом, наиболее искусно игравшим на трубе и фортепиано.

