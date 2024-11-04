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Музыка

Умер легенда джаза Куинси Джонс

Он скончался вечером воскресенья в своем доме в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе в окружении семьи. Музыканту был 91 год. Среди его работ — создание партитуры к оскароносному фильму «В разгар ночи».

Kraft74 / Shutterstock.com

«И хотя это невероятная потеря для нашей семьи, мы отмечаем великую жизнь, которую он прожил, и знаем, что никогда не будет другого такого, как он», — говорится в заявлении близких.

Джонс был самой разносторонней фигурой поп-культуры XX века, возможно, наиболее известным по продюсированию альбомов Off the Wall, Thriller и Bad для Майкла Джексона в 1980-х годах, которые сделали певца крупнейшей поп-звездой всех времен. Джонс также продюсировал музыку для Синатры, Ареты Франклин, Донны Саммер и многих других.

Он также был успешным композитором десятков саундтреков к фильмам и имел множество хитов в чартах под своим собственным именем. Джонс был руководителем джазового оркестра, аранжировщиком для джазовых звезд, включая Каунта Бэйси, и мультиинструменталистом, наиболее искусно игравшим на трубе и фортепиано.
 

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