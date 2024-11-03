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Музыка

Канье Уэст может выступить в Петербурге в ноябре

Telegram-каналы утверждают, что выступление может пройти на «Газпром-арене». Билеты в продажу попадут уже на следующей неделе.

Carl Bjorklund / Shutterstock.com

По словам источников «Базы», организаторы говорят, что уже договорились с площадкой, нашли деньги и даже перевели представителям Уэста аванс. Речь может идти о 2 млн долларов из 5 млн, которые артист требует за концерт. Однако, канал не раскрывает название фирмы, организующей ивент, но говорит, что ранее ее обвиняли в махинациях, хотя летом этого года она смогла привезти известных американских рэперов в Воронеж.

Baza пишет, что организаторы планируют также провести встречу Канье с поклонниками, аналогичную тем, что были у артиста на концертах в Азии. «? Как сообщают источники, Канье хотел выступить в Москве (речь шла о «Лужниках»), но в ноябре на площадке уже холодновато, поэтому с артистом согласовали «Газпром Арену», у которой есть крыша. А Москву оставили на следующую весну (да, в мае 2025 Канье вновь планирует приехать в Россию)», — говорится в сообщении.

В начале мая в сети появлялась информация, что Уэст может выступить в РФ. Летом артист даже приезжал в Москву. Каналы и СМИ следили буквально за каждым шагом артиста. Предлагаем вспомнить, как это было.

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