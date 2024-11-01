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Музыка

Петербургская филармония отметит 50 лет со дня присвоения имени Шостаковича исполнением Десятой симфонии

Это второй концерт абонемента «Легендарные ленинградские премьеры Шостаковича».

Popova Valeriya / Shutterstock

3 ноября в Большом зале Петербургской филармонии прозвучит Десятая симфония Дмитрия Шостаковича — одна из самых драматичных и автобиографичных работ композитора. Вечер откроет Академический симфонический оркестр под управлением Димитриса Ботиниса. Далее прозвучит концерт для фортепиано с оркестром № 20 Моцарта в исполнении пианиста Дмитрия Шишкина.

Дмитрий Шишкин
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Петербургской академической филармонии имени Шостаковича

Дмитрий Шишкин

Димитрис Ботинис
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Петербургской академической филармонии имени Шостаковича

Димитрис Ботинис

Премьера Десятой симфонии состоялась именно в этом зале 17 декабря 1953 года под руководством Евгения Мравинского, что стало актом творческого возрождения Шостаковича после трудного периода гонений. Напомним, в феврале 1948 года было опубликовано Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Об опере Мурадели ''Великая дружба''» — Дмитрия Шостаковича снова обвиняют в формализме и антинародности, запрещают исполнять Девятую, Восьмую и Шестую симфонии и увольняют из Московской консерватории «в связи с несоответствием профессорской квалификации». Как отмечают в филармонии, «отражением этих мрачных событий стала глубоко трагическая музыка, пронизанная звучанием монограммы композитора – мотивом D-Es-C-H, свидетельствующим о личном, автобиографическом содержании партитуры».

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