Петербургская филармония отметит 50 лет со дня присвоения имени Шостаковича исполнением Десятой симфонии

Премьера Десятой симфонии состоялась именно в этом зале 17 декабря 1953 года под руководством Евгения Мравинского, что стало актом творческого возрождения Шостаковича после трудного периода гонений. Напомним, в феврале 1948 года было опубликовано Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Об опере Мурадели ''Великая дружба''» — Дмитрия Шостаковича снова обвиняют в формализме и антинародности, запрещают исполнять Девятую, Восьмую и Шестую симфонии и увольняют из Московской консерватории «в связи с несоответствием профессорской квалификации». Как отмечают в филармонии, «отражением этих мрачных событий стала глубоко трагическая музыка, пронизанная звучанием монограммы композитора – мотивом D-Es-C-H, свидетельствующим о личном, автобиографическом содержании партитуры».

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