В Нью-Йорке найден неизвестный ранее вальс Фредерика Шопена — это первая новая композиция за 100 лет

Неизвестный ранее вальс был найден в архиве библиотеки и музея Моргана в Нью-Йорке. Редкий манускрипт, относящийся к 1830-м годам, обнаружил куратор Робинсон МакКлеллан, занимавшийся каталогизацией новых коллекций. Его догадку и подлинность партитуры подтвердил эксперт по творчеству Фредерика Шопена профессор Джеффри Каллберг из Пенсильванского университета. Единственное, что вызывает сомнения в подлинности работы, это объем вальса. Длительностью около минуты, он является самым коротким произведением в жанре. Это объясняют возможным предназначением рукописи — в качестве подарка для альбома с автографами.

Вальс, длительность которого около минуты, является самым коротким произведением в жанре, однако он завершен и демонстрирует ту «компактность»

«Мы почти уверены, что это написано рукой Шопена, на бумаге, которой он пользовался сам. Но то, что это музыка, которую он сам сочинил, пока не является на 100% достоверным. Лично я уверен на 98%, и многие, кто уже слышал его, считают, что по интуиции это звучит, как Шопен. Есть нетипичные моменты в музыке: начало с немного бурным настроением, что удивительно, но не выходит за рамки его стиля. Но именно мелодия передает для меня то самое "шопеновское" качество», — комментирует Робинсон МакКлеллан.