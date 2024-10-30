Петербургская филармония почтит память Юрия Темирканова концертом и выставкой

На сцене Большого зала под управлением главного дирижера Николая Алексеева прозвучат антракт из музыки к драме В. фон Чези «Розамунда» Шуберта, Фортепианный концерт Шумана и Вторая симфония Брамса в исполнении Заслуженного коллектива России. Солировать будет Елизавета Леонская.

А в Фойе Малого зала откроется документальная выставка «Юрий Темирканов. Мгновения…», которая объединит афиши значимых выступлений дирижера, начиная с его дебюта в Большом зале в 1967 году, и фотографии разных лет. Среди снимков покажут в том числе знаковые портреты, снятые Валерием Плотниковым в 1970-х годах, и уникальные кадры Валентина Барановского, Павла Маркина и других фотохудожников. После открытия, 3 ноября, здесь же состоится встреча «Юрий Темирканов. Непрошедшее время» — концертмейстер Заслуженного коллектива России Лев Клычков, работавший с маэстро более 35 лет, расскажет об опыте сотрудничества и творческих поисков.

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