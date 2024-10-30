18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Петербургская филармония почтит память Юрия Темирканова концертом и выставкой

2 ноября, в день памяти маэстро, прозвучат шедевры романтизма, а в фойе Малого зала откроется экспозиция афиш и портретов дирижера, запечатленных в разные годы жизни.

Фото: Алексей Костромин для Собака.ru

На сцене Большого зала под управлением главного дирижера Николая Алексеева прозвучат антракт из музыки к драме В. фон Чези «Розамунда» Шуберта, Фортепианный концерт Шумана и Вторая симфония Брамса в исполнении Заслуженного коллектива России. Солировать будет Елизавета Леонская. 

А в Фойе Малого зала откроется документальная выставка «Юрий Темирканов. Мгновения…», которая объединит афиши значимых выступлений дирижера, начиная с его дебюта в Большом зале в 1967 году, и фотографии разных лет. Среди снимков покажут в том числе знаковые портреты, снятые Валерием Плотниковым в 1970-х годах, и уникальные кадры Валентина Барановского, Павла Маркина и других фотохудожников. После открытия, 3 ноября, здесь же состоится встреча «Юрий Темирканов. Непрошедшее время» — концертмейстер Заслуженного коллектива России Лев Клычков, работавший с маэстро более 35 лет, расскажет об опыте сотрудничества и творческих поисков. 

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: