От The Smiths до грува: в Музыкальном клубе «Сообщества» продолжают рассказывать про популярные группы и ставить редкий винил

Расскажут о независимых музыкантах и направлениях прошлого, о популярных группах и коллективах, о которых вы не слышали.
По традиции Музыкальный клуб «Сообщества» собирается раз в неделю и исследует под кураторством композиторов, музыкантов, коллекционеров и меломанов стили и направления, жанры и культовые группы, покорившие плейлисты прошлых поколений.
30 октября речь пойдет о британском инди-попе сцене 1980-х годов и о тех группах, которые вы скорее всего не слышали: Housemartins или Bradford, тесно связанных с иконой The Smiths. Директор лейбла и издательства виниловых пластинок Anchor Lights Илья Еремеев (DJ Eremeow) расскажет как популярная музыка пересекла границы с альтернативой и постпанком, тексты обличали социальное неравенство, а вокал покорял меланхоличным обаянием.
6 ноября состоится лекция «Пост-панк против дурного вкуса», которая перенесет в Великобританию 1970-х годов — в это время появилась «новая музыка». В рамках встречи Илья Еремеев расширит границы познания в пост-панке и познакомит с музыкой бунтарей и мрачных интеллектуалов. Расчехляйте винилы с The Cure, Joy Division, Siouxsie and the Banshees и Bauhaus.
16 ноября композитор и музыкант проекта Imaginary Friends Orchestra Кирилл Секержицкий раскроет феномен «бристольского саунда». Это направление на стыке хип-хопа, регги, даба, джаза и рока появилось в начале 1990-х годов в британском Бристоле. Ключевые игроки направления, популяризировавшие ломаные ритмы, густые многослойные звуки и вокальные эксперименты: Massive Attack, Portishead и Tricky.
20 ноября речь пойдет о нью-джазе — течении в электронной музыки 1990-х – 2000-х годов, объединившим в себе соул и хип-хоп, хаус и драм-н-бейс, а также еще полудюжину стилей. Диск-жокей, сооснователь комьюнити Different Beatz и магазина/лейбла Cassettehead greenartist специально для Музыкального клуба поставит Джайлза Питерсона, Jazzanova, 4hero, Bugz In The Attic, Seiji, Domu, Андреаса Саага, Compost Records, Brownswood, Rhythm Section и даже Madlib и научит грувить!
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