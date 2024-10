От The Smiths до грува: в Музыкальном клубе «Сообщества» продолжают рассказывать про популярные группы и ставить редкий винил

По традиции Музыкальный клуб «Сообщества» собирается раз в неделю и исследует под кураторством композиторов, музыкантов, коллекционеров и меломанов стили и направления, жанры и культовые группы, покорившие плейлисты прошлых поколений.

30 октября речь пойдет о британском инди-попе сцене 1980-х годов и о тех группах, которые вы скорее всего не слышали: Housemartins или Bradford, тесно связанных с иконой The Smiths. Директор лейбла и издательства виниловых пластинок Anchor Lights Илья Еремеев (DJ Eremeow) расскажет как популярная музыка пересекла границы с альтернативой и постпанком, тексты обличали социальное неравенство, а вокал покорял меланхоличным обаянием.

6 ноября состоится лекция «Пост-панк против дурного вкуса», которая перенесет в Великобританию 1970-х годов — в это время появилась «новая музыка». В рамках встречи Илья Еремеев расширит границы познания в пост-панке и познакомит с музыкой бунтарей и мрачных интеллектуалов. Расчехляйте винилы с The Cure, Joy Division, Siouxsie and the Banshees и Bauhaus.