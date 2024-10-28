Tyler, the Creator, Лена Попова и возвращение Sade: новая главная музыка недели

«Я родился и вырос в Лос-Анджелесе, в Инглвуде, Хоторн. Изначально альбом задумывался про мое взросление в этих местах. Но потом я начал вспоминать, что в детстве говорила мне мама. И теперь, когда мне 33, я такой: "Черт, так вот что она имела в виду! Я больше не тот, кем был в 20 лет. Все взрослеют. У кого-то дети, семьи, а у меня только новый Ferrari. Честно говоря, со временем это начинает казаться странным. Я набираю вес, у меня седеет грудь. Жизнь течет, как она есть, и мне просто захотелось написать обо всем этом и мыслях, которые приходят, когда я один», — поделился Tyler, the Creator.