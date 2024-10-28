Tyler, the Creator, Лена Попова и возвращение Sade: новая главная музыка недели

Шаде Аду выпускает первую за шесть лет сольную песню, Tyler, the Creator марширует в своей новой эре «Chromakopia», Кейт Буш экранизирует композицию «Snowflake» с пластинки «50 Words for Snow» 2011 года, а легенда российского техно Лена Попова вместе с сооснователем Roots United Артемом El цитирует Бодлера (передаем привет Лехе Никонову!). Рассказываем об этих и других свежих музыкальных релизах, чтобы войти в новую рабочую неделю (шестидневную!) под звуки и ритмы.
Tyler, the Creator — «Chromakopia» (альбом)
Tyler, the Creator нарушил правила игры и выпустил новый альбом в понедельник утром — чтобы «вам не пришлось лишать себя сна и вы могли послушать его, когда проснетесь». Среди гостей пластинки — Childish Gambino, Lil Wayne, ScHoolboy Q, Teezo Touchdown, GloRilla и Sexxy Red, а в числе семплов — замбийский музыкант Пол Нгози и легендарный Джеймс Браун.
«Я родился и вырос в Лос-Анджелесе, в Инглвуде, Хоторн. Изначально альбом задумывался про мое взросление в этих местах. Но потом я начал вспоминать, что в детстве говорила мне мама. И теперь, когда мне 33, я такой: "Черт, так вот что она имела в виду! Я больше не тот, кем был в 20 лет. Все взрослеют. У кого-то дети, семьи, а у меня только новый Ferrari. Честно говоря, со временем это начинает казаться странным. Я набираю вес, у меня седеет грудь. Жизнь течет, как она есть, и мне просто захотелось написать обо всем этом и мыслях, которые приходят, когда я один», — поделился Tyler, the Creator.
Kate Bush — «Little Shrew (Snowflake)» (сингл)
Британская певица Кейт Буш экранизировала песню «Snowflake» с пластинки «50 Words for Snow» — десятого и последнего на сегодняшний день ее студийного альбома, вышедшего в 2011 году. Главная героиня анимационного мини-фильма — маленькая землеройка, которая ищет надежду, пробираясь через разрушенный войной город.
El feat. Lena Popova — «Poem» (сингл)
Совместный трек легенды российского рейва и техно Лены Поповой — первой женщины-диджея в России, начавшей свою карьеру в начале 90-х, — и сооснователя Roots United Артема El. Они цитируют Бодлера, накладывая строки основоположника декаданса на ранний дабстеп, и призывают превращать получившуюся запись в «саундтрек для прогулок по улицам Петербурга и случайных встреч».
Главное — помнить девиз Бодлера 18+: «Будь пьян». Передаем привет Лехе Никонову!
Feduk — «Принцесса & Робот» (мини-альбом)
Новый мини-альбом Федука — это четыре трека, под которые хочется танцевать. Более электронную работу ему хотелось записать уже года три, но все это время не хватало одного — заглавной композиции, которая задаст настроение: «Мне захотелось сделать что-то в стиле stutter house — ностальгический, романтический звук. В итоге всего за три часа мы записали песню "Принцесса & Робот", а потом я подумал, что это отличное название для всего релиза».
2nd Grade — «Scheduled Explosions» (альбом)
Группа из Филадельфии под предводительством Питера Гилла раздает пауэр-поп на 23 композиции, каждая из которых длится не более двух минут. При желании эти зарисовки, которые «горят ярко и умирают молодыми», можно поставить на репит — и не заметить, как гармонично они превращаются в бесконечный поток ритмичных гитар и мелодичных вокальных партий.
Sade Adu — «Young Lion» (сингл)
В 2018 году гитарист Sade Стюарт Мэтьюмен сказал, что они работают над следующим альбомом, и когда музыканты «будут довольны результатом», все смогут его послушать. С тех пор группа так ничего и не выпустила. Зато редко, но все-таки появляется с релизами фронтвумен Шаде Аду. «Young Lion» — первая новая песня певицы со времен композиций «Flower of the Universe» и «The Big Unknown», вышедших шесть лет назад.
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