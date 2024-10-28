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Музыка

Инстасамка станет новой солисткой «Ленинграда»

Сергей Шнуров возрождает группировку и планирует выпустить как минимум один совместный альбом — первый для проекта за последние 6 лет. 

Сергей Шнуров
Фото: Михаил Вильчук для Собака.ru
Сергей Шнуров

О том, что Шнуров и Инстасамка «встретились, обсудили все моменты и записали демку», пишет Mash, официальных комментариев от музыкантов пока не поступало. 

Группа «Ленинград», созданная в 1997 году в Петербурге, Сергеем Шнуровым. Культовый коллектив прославился своим бунтарским духом, ироничными и откровенными текстами. В начале 2000-х группа стала известной по всей России, получив скандальную славу за частое использование ненормативной лексики и бескомпромиссные высказывания в песнях. Фирменный стиль «Ленинграда» — это острая сатира, которая не боится задевать социальные, политические и культурные темы. Среди самых популярных хитов — «Экспонат», «В Питере — пить», «Ч.П.Х.», «Москва», которые стали визитными карточками группы. В 2019 году Шнуров объявил о завершении концертной деятельности группы, но «Ленинград» продолжает выпускать новые работы и сотрудничать с различными артистами.

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Сергей Шнуров

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