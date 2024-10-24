Зимний фестиваль «Площадь Искусств» посвятят 25-летию со дня основания

В программе — большие премьеры, мировая классика в исполнении Дениса Мацуева, Николая Луганского, Элисо Вирсаладзе и Хиблы Герзмавой. За дирижерским пультом: Валерий Гергиев, Николай Алексеев, Димитрис Ботинис и многие другие.
«В этом году фестивалю исполняется четверть века, и впервые в истории формирование его программы проходило без участия Юрия Темирканова», — отметил заместитель худрука Петербургской филармонии Евгений Петровский.
XXIV Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств» откроется 14 декабря — прозвучит мировая премьера, Симфония Валерия Воронова, которую композитор посвятил Заслуженному коллективу России и главному дирижеру Петербургской филармонии Николаю Алексееву. В программе вечера также: «Франческа да Римини» и фантазия для оркестра по Данте Петра Чайковского и Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Солирует пианист Денис Мацуев.
Также на сцене Большого зала филармонии можно будет услышать Государственный академический симфонический оркестр имени Светланова, Национальный филармонический оркестр России, Симфонический оркестр Мариинского театра, Камерный ансамбль «Солисты Москвы». В орбиту фестиваля традиционно вовлечены Русский музей, Михайловский театр и Театр музыкальной комедии и Храм Воскресения Христова.
Среди других хайлайтов: 15 декабря Хибла Герзмава исполнит арии из опер Верди, Пуччини и Чилеа под аккомпанемент Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова; 21 декабря состоится выступление стипендиатов Международного фонда культурных инициатив маэстро Юрия Темирканова; 23 декабря пройдет Вечер камерной музыки в исполнении скрипача Вадима Репина и Николая Луганского.
XXIII Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств» пройдет с 14 по 24 декабря. Подробности программы можно узнать здесь.
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