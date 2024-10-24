Зимний фестиваль «Площадь Искусств» посвятят 25-летию со дня основания

«В этом году фестивалю исполняется четверть века, и впервые в истории формирование его программы проходило без участия Юрия Темирканова», — отметил заместитель худрука Петербургской филармонии Евгений Петровский.

XXIV Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств» откроется 14 декабря — прозвучит мировая премьера, Симфония Валерия Воронова, которую композитор посвятил Заслуженному коллективу России и главному дирижеру Петербургской филармонии Николаю Алексееву. В программе вечера также: «Франческа да Римини» и фантазия для оркестра по Данте Петра Чайковского и Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Солирует пианист Денис Мацуев.

Также на сцене Большого зала филармонии можно будет услышать Государственный академический симфонический оркестр имени Светланова, Национальный филармонический оркестр России, Симфонический оркестр Мариинского театра, Камерный ансамбль «Солисты Москвы». В орбиту фестиваля традиционно вовлечены Русский музей, Михайловский театр и Театр музыкальной комедии и Храм Воскресения Христова.