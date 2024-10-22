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Музыка

На Новой сцене Александринского театра пройдет III фестиваль «Суть музыки»

Кураторы, продюсеры и композиторы разберут музыкальное производство на ключевые составляющие.

Фото: Яна Давыдова для Собака.ru
Кристина Галько
Фото: Настя Большакова
Кристина Галько

26 и 27 октября на Новой сцене Александринского театра состоится третий микрофестиваль «Суть музыки», посвященный новым подходам к музыкальной коммуникации. Это совместный проект Новой сцены с Союзом композиторов России. Фестиваль разделен на две части: бесплатную (по предварительной регистрации) образовательную программу и концерт академической музыки. В тематическом лектории пройдут паблик-токи с участием известных деятелей театра и музыки, а также встречи, посвященные продвижению культурных проектов. 

Среди хайлайтов микрофестиваля — паблик-ток директора Александринского театра Александра Малича с журналистом Анастасией Каменской 26 октября. Расскажут о том, как академическому музыканту завоевать глянец. Кроме этого, 27 октября главный куратор Новой сцены Анастасия Антоненкова с программным директором Особняка Мясникова Екатериной Сафроновой обсудят как создать уникальную концертную площадку на базе исторического особняка. А композитор и куратор Илья Symphocat расспросит главного куратора Дома Радио Кристину Галько о планах культурной институции на конец 2024 года.

Завершит программу 27 октября фортепианный вечер резидентов клуба музыкантов Особняка Мясникова. Пианисты Елизавета Украинская, Марина Яхлакова и Владислав Федоров исполнят избранные сочинения русских классиков — композиции Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова, Настасьи Хрущевой и многих других. 

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Кристина Галько

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