18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Альбина Шагимуратова и другие солисты оперы Мариинского театра исполнят романсы на стихи Пушкина ко дню основания Царскосельского лицея

На сцену выйдут Альбина Шагимуратова, Сергей Лейферкус, Анастасия Калагина, Александр Михайлов, Наталья Евстафьева и Владимир Мороз. За дирижерский пульт встанет Павел Смелков.

Oleg Proskurin / Shutterstock

Гала-концерт солистов оперы состоится 19 октября в Концертном зале Мариинского театра — в день основания Царскосельского лицея. Одновременно с этой памятной датой выступление звезд классической академической сцены приурочено к к 225-летию со дня рождения поэта. Прозвучат романсы Алексея Верстовского, Михаила Глинки, Александра Даргомыжского, Полины Виардо, Бориса Шереметева, Антона Рубинштейна, Александра Бородина, Модеста Мусоргского, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Александра Глазунова, Сергея Рахманинова, Николая Метнера и Георгия Свиридова на стихи Александра Пушкина. 

«Роль, которую Царскосельский лицей сыграл в жизни юного поэта, невозможно переоценить. К образу Лицея Александр Пушкин впоследствии неоднократно обращался, а годы, проведенные здесь, навсегда остались для него источником неиссякаемого вдохновения. Поэт воспитывался в Лицее с 1811 по 1817 год. Именно здесь были написаны ранние юношеские стихотворения, определившие дальнейший творческий путь Александра Пушкина», — комментируют в Мариинском театре.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: