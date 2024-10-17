Альбина Шагимуратова и другие солисты оперы Мариинского театра исполнят романсы на стихи Пушкина ко дню основания Царскосельского лицея

Гала-концерт солистов оперы состоится 19 октября в Концертном зале Мариинского театра — в день основания Царскосельского лицея. Одновременно с этой памятной датой выступление звезд классической академической сцены приурочено к к 225-летию со дня рождения поэта. Прозвучат романсы Алексея Верстовского, Михаила Глинки, Александра Даргомыжского, Полины Виардо, Бориса Шереметева, Антона Рубинштейна, Александра Бородина, Модеста Мусоргского, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Александра Глазунова, Сергея Рахманинова, Николая Метнера и Георгия Свиридова на стихи Александра Пушкина.

«Роль, которую Царскосельский лицей сыграл в жизни юного поэта, невозможно переоценить. К образу Лицея Александр Пушкин впоследствии неоднократно обращался, а годы, проведенные здесь, навсегда остались для него источником неиссякаемого вдохновения. Поэт воспитывался в Лицее с 1811 по 1817 год. Именно здесь были написаны ранние юношеские стихотворения, определившие дальнейший творческий путь Александра Пушкина», — комментируют в Мариинском театре.