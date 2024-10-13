Джаред Лето рассказал, что скучает по Петербургу и пообещал вернуться с концертами

«Мы так скучаем по вам, ребята! И вот что я вам скажу: однажды, когда эти все проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Мы вернёмся не только в Сербию, мы вернёмся в Санкт-Петербург и в Москву!» — приводит слова музыканта издание Voice.

Нынешний концертный тур группы продлится до конца октября. Артисты выступят в Баку, Ташкенте, Астане и Стамбуле. В дальнейшем музыканты дадут концерты в Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

Напомним, что ранее Джаред Лето приезжал в Петербург в 2018 году. Поклонники музыканта получили шанс встретиться с ним в центре города — он назначил фанатам встречу в районе Дворцовой площади. Звездный исполнитель спел вместе с поклонниками песню и раздал билеты на концерт.