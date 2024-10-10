Бах, Вивальди, Моцарт и Дюпре: в Мариинском театре пройдет XII Международный органный фестиваль

Участниками станут органисты Леонид Карев, Андони Андрада, Марина Вяйзя, Евгений Авраменко, Ольга Котлярова, флейтистка Мария Федотова, солисты оперы, хор и симфонический оркестр Мариинского, а также камерный хор театра.
XII Международный органный фестиваль откроется 16 октября концертом Леонида Карева — титулярного органиста парижской церкви Успения Богородицы и церкви Святого Медарда в Брюнуа, профессора Парижских городских консерваторий. В его исполнении прозвучат сочинения Баха, Генделя и Видора. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — Кристиан Кнапп.
Концерт 18 октября объединит произведения немецкой, французской и испанской школы — в программе Бах, Вьерн, Дюрюфле и Дюпре. Также испанский органист, воспитанник Московской консерватории и дебютант фестиваля Андони Андрада исполнит две саэты своего соотечественника Эдуардо Торреса — произведения для органа, написанные в традициях андалузских духовных песен.
20 октября в рамках фестиваля состоится сольный концерт Марины Вяйзи, которая исполнит органную музыку для детей. Она преподает на кафедре органа и клавесина Петербургской консерватории и служит главным органистом кафедрального собора Святой Марии. «Концерт Марины Вяйзи, адресованный юным слушателям, представляет замечательную возможность для первого знакомства с органом. Прозвучат оригинальные органные сочинения и транскрипции популярных классических миниатюр, сопровождаемые увлекательными комментариями исполнительницы», — отмечают в Мариинском театре.
Органист калининградского Кафедрального собора Евгений Авраменко и флейтистка Мария Федотова сыграют концертную программу 22 октября. Будут исполнены произведения Баха, Видора, Моцарта, Сужиньского, Янченко, Дюпре, Бозза, Алена. В новом звуковом облике предстанут и сонаты Баха, в оригинале исполнявшиеся в сопровождении клавира, и музыка XX века.
Одним из кульминационных событий фестиваля станет исполнение «Страстей по Иоанну» Баха 23 октября — в год 300-летия со дня премьеры монументальная оратория великого немецкого мастера прозвучит в Мариинском театре впервые. Завершит программу концерт органистки Ольги Котляровой при участии Камерного хора Мариинского театра, который состоится 25 октября. В этот вечер исполнят сочинения британских композиторов Пёрселла, Генделя, Бриджа, Форе, а также представят премьеры — праздничный Te Deum и кантату «Возвеселитесь во Агнце» Бенджамина Бриттена.
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