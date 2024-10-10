Бах, Вивальди, Моцарт и Дюпре: в Мариинском театре пройдет XII Международный органный фестиваль

20 октября в рамках фестиваля состоится сольный концерт Марины Вяйзи, которая исполнит органную музыку для детей. Она преподает на кафедре органа и клавесина Петербургской консерватории и служит главным органистом кафедрального собора Святой Марии. «Концерт Марины Вяйзи, адресованный юным слушателям, представляет замечательную возможность для первого знакомства с органом. Прозвучат оригинальные органные сочинения и транскрипции популярных классических миниатюр, сопровождаемые увлекательными комментариями исполнительницы», — отмечают в Мариинском театре.

Органист калининградского Кафедрального собора Евгений Авраменко и флейтистка Мария Федотова сыграют концертную программу 22 октября. Будут исполнены произведения Баха, Видора, Моцарта, Сужиньского, Янченко, Дюпре, Бозза, Алена. В новом звуковом облике предстанут и сонаты Баха, в оригинале исполнявшиеся в сопровождении клавира, и музыка XX века.

Одним из кульминационных событий фестиваля станет исполнение «Страстей по Иоанну» Баха 23 октября — в год 300-летия со дня премьеры монументальная оратория великого немецкого мастера прозвучит в Мариинском театре впервые. Завершит программу концерт органистки Ольги Котляровой при участии Камерного хора Мариинского театра, который состоится 25 октября. В этот вечер исполнят сочинения британских композиторов Пёрселла, Генделя, Бриджа, Форе, а также представят премьеры — праздничный Te Deum и кантату «Возвеселитесь во Агнце» Бенджамина Бриттена.

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