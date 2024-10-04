В Мариинском театре трижды прозвучит опера Прокофьева «Война и мир» в постановке Кончаловского

Оперу-эпопею «Война и мир» на музыку Сергея Прокофьева и сюжет Льва Толстого в постановке режиссера Андрея Кончаловского можно услышать трижды на сцене Мариинского-2 — 23 и 24 ноября (днем и вечером).

Это третье сценическое прочтение оперы Сергея Прокофьева — впервые к ее полному (первые восемь картин были показаны в 1946 году — еще при жизни композитора) изложению обратился дирижер Юрий Темирканов в 1977 году, а режиссерскую концепцию разработал Борис Покровский. Тогда будущий художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев работал дирижером-ассистентом в рамках постановки. Следующим стало прочтение английского режиссера Грэма Вика к празднованию 100-летия композитора. Опера в постановке Кончаловского и оформлении Георгия Цыпина увидела свет в 2000-м году в значительно сокращенном варианте гигантской партитуры — теперь она вошла в классический масштаб спектакля. Постановка задумывалась как копродукция с нью-йоркской Метрополитен-оперой и еще долго с успехом не выходила из американского репертуара. Кончаловский сосредоточился на том, чтобы подчеркнуть параллели между романом Толстого и современными историческими событиями. В его версии «война» и «мир» существуют как постоянное противостояние, не только во внешнем контексте, но и внутри каждого человека. Для постановки был выбран минималистический подход с акцентом на использование света, символичных графичных декораций и динамических изменений на сцене. Скупость декораций (60 тон!) восполняется многочисленными исполнителями — в спектакле заняты 200 (!) артистов.