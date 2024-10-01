Симфонический оркестр musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса исполнит Брамса и Шостаковича в Петербургской филармонии

Услышать Концерт для скрипки с оркестром Иоганна Брамса и Симфонию №5 Дмитрия Шостаковича можно 11 ноября в исполнении Симфонического оркестра musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса. Выбор этих контрастных сочинений, написанных в разные эпохи и музыкальных стилях, не случаен. Как отмечает дирижер, оба произведения, несмотря на очевидные различия, с равной силой воплощают «дух времени».

Концерт для скрипки с оркестром ре мажор Иоганнеса Брамса, написанный в 1878 году для его друга — скрипача Йозефа Иоахима, не только продолжает традиции немецкой классической музыки, но и символизирует переход к более свободному взаимодействию солиста с оркестром. В произведении Брамс сочетает сложную оркестровку с виртуозной партией для скрипки, которая считается одной из самых технически сложных в репертуаре. Концерт состоит из трех частей: драматичной Allegro non troppo, лирической Adagio (в которой скрипка исполняет главную тему), и финальной Allegro giocoso, ma non troppo vivace, частично вдохновлённой венгерскими танцами.

Пятая симфония Дмитрия Шостаковича, написанная в 1937 году, стала ответом на охлаждение отношений композитора с советской властью после критики его оперы «Леди Макбет Мценского уезда». Симфония задумывалась как компромисс между личным творческим самовыражением и требованиями идеологии. Сегодня она часто интерпретируется как скрытая критика советской действительности, особенно из-за нарочито пафосного финала.

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