Как устроена опера? Расскажут на лекциях в «Левашовском Хлебозаводе»

Серия лекций «Фрагменты оперы», которая пройдет с 24 сентября по 24 декабря 2024 года в «Левашовском Хлебозаводе», осветит жанр в самых ключевых темах — обсудят культовые дуэли Верди и Вагнера, музыку Belle Époque, саундтреки Висконти и фон Триера и многое другое. Цикл запускается в формате семинаров, где слушатели наравне со спикерами смогут принять участие в живом диалоге.

24 сентября состоится лекция «То, что мы знали об опере и балете, но боялись сказать вслух», в рамках которой речь пойдет о точках пересечения балета и оперы на примере работ Джорджа Баланчина, Пины Бауш и Ромео Кастелуччи. 1 октября — «Венский стул Вагнера», продолжение лекции состоится 8, 15, а также 22 октября октября. О послевагеровской эпохе оперных сочинений расскажут на лекции 29 октября, где фокус внимания перейдет на музыку декаданса. Продолжение темы — 19 и 26 ноября. 5 и 12 ноября слушаем лекции «Казус Саломеи» о культовой героине оперы Рихарда Штрауса. А 3 и 10 декабря — про экспрессионистскую оперу австрийского композитора Альбана Берга «Воццек» в рамках встреч «Точка Zero». Цикл «Фрагменты оперы» завершится 24 декабря лекцией об оперных интерлюдиях в кино «Оперный жест».

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