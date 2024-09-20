В Петербургской филармонии расскажут историю Дворянского собрания в рамках выставки «Застывшая музыка»

«...это трудно описать: подобного великолепия не увидишь даже в Париже, там не найдешь и такого зала», — вспоминала в дневниках немецкая пианистка и композитор Клара Шуман, выступавшая в зале Дворянского собрания с фортепианной фантазией Тальберга в 1843 году.

Выставка «Застывшая музыка», которая откроется 25 сентября, покажет акварели, гравюры, афиши, фотографии и другие архивные материалы, связанные с балами, маскарадами, благотворительными мероприятиями, а также о музыкальных вечерах, участниками которых становились композиторы Ференц Лист, Гектор Берлиоз, Рихард Вагнер, Сергей Рахманинов и Петр Чайковский. Хайлайтами экспозиции станут предметы декоративно-прикладного искусства из собрания Филармонии, в том числе «золотой рояль», подаренный императором Александром III, и пуфик из Императорской ложи, который использовался во время заседания Государственного совета и Второй Государственной думы в 1907 году. Кроме того, впервые представят раритеты из частных коллекций, среди которых личные вещи художественного руководителя Филармонии в годы блокады, а также дирижеров Евгения Мравинского и Юрия Темирканова.

Проект станет результатом коллаборации Петербургской филармонии с культурными институциями города: Музеем театрального и музыкального искусства, Эрмитажем, Музеем истории Петербурга, Театральной библиотекой, Центральным архивом кинофотофонодокументов и Центральным историческим архивом Петербурга.

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