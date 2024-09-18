Большой театр едет с гастролями в Петербург! На сцене Мариинского исполнят Верди и Берлиоза

В программе оперы «Луиза Миллер» и «Беатриче и Бенедикт».
«Луиза Миллер»
Гастроли московского Большого театра откроются 15 октября — на сцене Мариинского-2 прозвучит опера Джузеппе Верди на либретто Сальваторе Каммарано «Луиза Миллер». Новое прочтение этой истории под руководством дирижера Эдуарда Топчяна и режиссера Георгия Исаакяна было впервые представлено на сцене Большого театра в 2023 году. Сюжет постановки основан на пьесе «Коварство и любовь» Фридриха Шиллера — мещанская трагедия расскажет о несчастной любви девушки из «низов» Луизы и сына графа Рудольфа. Снова услышать оперу можно 16 и 17 октября.
"Беатриче и Бенедикт"
19 октября днем и вечером покажут оперу «Беатриче и Бенедикт» французского композитора Гектора Берлиоза на его же либретто по мотивам комедии Уильяма Шекспира «Много шума из ничего». Оригинальный сюжет оперы, события которой разворачиваются в сицилийских декорациях XV века, переносится в период Первой мировой войны, «когда итальянцы разгромили австрийскую эскадру в бухте Мессины». Премьера лирико-комедийной постановки о столкновении двух строптивых людей, ненависть которых быстро перерастает в любовь, под управлением дирижера Жюльена Салемкура и режиссера Александра Петрова состоялась также в 2023 году. Увидеть её можно будет и 20 октября.
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