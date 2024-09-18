Большой театр едет с гастролями в Петербург! На сцене Мариинского исполнят Верди и Берлиоза

19 октября днем и вечером покажут оперу «Беатриче и Бенедикт» французского композитора Гектора Берлиоза на его же либретто по мотивам комедии Уильяма Шекспира «Много шума из ничего». Оригинальный сюжет оперы, события которой разворачиваются в сицилийских декорациях XV века, переносится в период Первой мировой войны, «когда итальянцы разгромили австрийскую эскадру в бухте Мессины». Премьера лирико-комедийной постановки о столкновении двух строптивых людей, ненависть которых быстро перерастает в любовь, под управлением дирижера Жюльена Салемкура и режиссера Александра Петрова состоялась также в 2023 году. Увидеть её можно будет и 20 октября.

12+