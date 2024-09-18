Четвертая симфония Антона Брукнера прозвучит в Мариинском театре — к 200-летию со дня рождения композитора

В этом году исполняется 200 лет со дня рождения австрийского композитора, «полуюродивого-полубога» Антона Брукнера. В честь этой мемориальной даты 19 сентября в Концертном зале Мариинского театра прозвучит одно из самых известных его произведений — Симфония № 4 ми-бемоль мажор.

Впервые Симфония прозвучала в 1881 году в Вене под управлением Ганса Рихтера, но впоследствии многократно редактировалась. Обычно сдержанный в комментариях о своей музыке и редко обращавшийся к литературным источникам, Брукнер сделал исключение для Четвертой симфонии, назвав ее «Романтической». В ее структуре отражены характерные черты романтизма: природные образы, эпические (схожие с вагнеровскими композициями) и жанрово-бытовые мотивы.

«Средневековый город — предрассветные сумерки — с городских башен звучит утренняя побудка — ворота раскрываются — на гордых конях выезжают рыцари; волшебство леса охватывает их — шум леса — пение птиц — и так развертывается романтическая картина», — комментировал симфонист.