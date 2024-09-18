18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Четвертая симфония Антона Брукнера прозвучит в Мариинском театре — к 200-летию со дня рождения композитора

Симфоническая композиция, также известная как «Романтическая», будет исполнена Симфоническим оркестром под управлением Валерия Гергиева. 

Фото: Петр Титаренко

В этом году исполняется 200 лет со дня рождения австрийского композитора, «полуюродивого-полубога» Антона Брукнера. В честь этой мемориальной даты 19 сентября в Концертном зале Мариинского театра прозвучит одно из самых известных его произведений — Симфония № 4 ми-бемоль мажор.

Впервые Симфония прозвучала в 1881 году в Вене под управлением Ганса Рихтера, но впоследствии многократно редактировалась. Обычно сдержанный в комментариях о своей музыке и редко обращавшийся к литературным источникам, Брукнер сделал исключение для Четвертой симфонии, назвав ее «Романтической». В ее структуре отражены характерные черты романтизма: природные образы, эпические (схожие с вагнеровскими композициями) и жанрово-бытовые мотивы.

«Средневековый город — предрассветные сумерки — с городских башен звучит утренняя побудка — ворота раскрываются — на гордых конях выезжают рыцари; волшебство леса охватывает их — шум леса — пение птиц — и так развертывается романтическая картина», — комментировал симфонист.

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Валерий Гергиев

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: