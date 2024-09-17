Петербургский режиссер Кирилл Ермичев выпускает док о музыке сайкобилли «Последняя субкультура»

Этот стиль сформировался в 1980-х. В его основе — классический рок-н-ролл пятидесятых, переосмысленный в духе панк-рока. В 1990-х столицей российского сайко стал Петербург. Как отмечают авторы фильма, популярность этого направления можно было сравнить разве что с повальным увлечением техно, а главными площадками для выступлений сайко-групп стали легендарный «Там-там» Севы Гаккеля, Wild side и Ten-club.
Сейчас Кирилл Ермичев — петербургский режиссер, призер российских и зарубежных фестивалей. Но в 1990-х он, будучи лидером группы Scary B.O.O.M., был организатором и вдохновителем петербургского сайкобилли-сообщества, а в начале 2000-х по предложению журналиста и писателя Ильи Стогова создал книгу «Русская психатака», посвященную истории этой музыки.
Специально для Собака.ru:
Сайкобилли привлекло нас свободой от патетики и политических высказываний, которых стало слишком много у рок-клубовских звезд, поднявшихся в годы перестройки. Оно требовало от нас изобретательности и хорошего владения инструментами. В сайко не бывает нравоучений, но именно интерес к этой музыке и желание дотянуться до профессионального уровня позволили многим из нас пройти сквозь хаос девяностых.
Среди участников фильма — музыканты первых ленинградских групп The Swindlers и The Meantraitors, петербуржцы Scary B.O.O.M. и Mosquito, тульские Magnetix, москвичи Beat Devils и Rattlesnakes, а также зарубежные коллективы Batmobile, Mad Sin, Reverend Horton Heat, The Quakes, Frenzy и Crazy Cavan. Начиная с 2019 года было отснято более сорока интервью. Фильм озвучен легендарным переводчиком эпохи VHS Андреем Гавриловым.
Весной этого года фильм «Последняя субкультура» получил прокатное удостоверение. Его петербургская премьера пройдет 5 октября в киноцентре «Родина». Дальнейшие показы планируется проводить на фестивалях и при поддержке российского рок-сообщества — энтузиастов и организаторов в регионах.
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