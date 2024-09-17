18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Петербургский режиссер Кирилл Ермичев выпускает док о музыке сайкобилли «Последняя субкультура»

Этот стиль сформировался в 1980-х. В его основе — классический рок-н-ролл пятидесятых, переосмысленный в духе панк-рока. В 1990-х столицей российского сайко стал Петербург. Как отмечают авторы фильма, популярность этого направления можно было сравнить разве что с повальным увлечением техно, а главными площадками для выступлений сайко-групп стали легендарный «Там-там» Севы Гаккеля, Wild side и Ten-club.

Изображение предоставлено командой фильма

Сейчас Кирилл Ермичев — петербургский режиссер, призер российских и зарубежных фестивалей. Но в 1990-х он, будучи лидером группы Scary B.O.O.M., был организатором и вдохновителем петербургского сайкобилли-сообщества, а в начале 2000-х по предложению журналиста и писателя Ильи Стогова создал книгу «Русская психатака», посвященную истории этой музыки.

Кирилл Ермичев

Специально для Собака.ru:

Сайкобилли привлекло нас свободой от патетики и политических высказываний, которых стало слишком много у рок-клубовских звезд, поднявшихся в годы перестройки. Оно требовало от нас изобретательности и хорошего владения инструментами. В сайко не бывает нравоучений, но именно интерес к этой музыке и желание дотянуться до профессионального уровня позволили многим из нас пройти сквозь хаос девяностых.

Группа Scary B.O.O.M., 1993 год
Изображение предоставлено командой фильма

Группа Scary B.O.O.M., 1993 год

Группа The Swindlers, 1980-е
Изображение предоставлено командой фильма

Группа The Swindlers, 1980-е

Среди участников фильма — музыканты первых ленинградских групп The Swindlers и The Meantraitors, петербуржцы Scary B.O.O.M. и Mosquito, тульские Magnetix, москвичи Beat Devils и Rattlesnakes, а также зарубежные коллективы Batmobile, Mad Sin, Reverend Horton Heat, The Quakes, Frenzy и Crazy Cavan. Начиная с 2019 года было отснято более сорока интервью. Фильм озвучен легендарным переводчиком эпохи VHS Андреем Гавриловым.

Группа Batmobile, Голландия. 1980-е
Изображение предоставлено командой фильма

Группа Batmobile, Голландия. 1980-е

Группа Horrorpops, США
Изображение предоставлено командой фильма

Группа Horrorpops, США

Весной этого года фильм «Последняя субкультура» получил прокатное удостоверение. Его петербургская премьера пройдет 5 октября в киноцентре «Родина». Дальнейшие показы планируется проводить на фестивалях и при поддержке российского рок-сообщества — энтузиастов и организаторов в регионах.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: