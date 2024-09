Петербургский режиссер Кирилл Ермичев выпускает док о музыке сайкобилли «Последняя субкультура»

Среди участников фильма — музыканты первых ленинградских групп The Swindlers и The Meantraitors, петербуржцы Scary B.O.O.M. и Mosquito, тульские Magnetix, москвичи Beat Devils и Rattlesnakes, а также зарубежные коллективы Batmobile, Mad Sin, Reverend Horton Heat, The Quakes, Frenzy и Crazy Cavan. Начиная с 2019 года было отснято более сорока интервью. Фильм озвучен легендарным переводчиком эпохи VHS Андреем Гавриловым.