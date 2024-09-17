Петербургский режиссер Кирилл Ермичев выпускает док о музыке сайкобилли «Последняя субкультура»

Кирилл Ермичев

Специально для Собака.ru:

Сайкобилли привлекло нас свободой от патетики и политических высказываний, которых стало слишком много у рок-клубовских звезд, поднявшихся в годы перестройки. Оно требовало от нас изобретательности и хорошего владения инструментами. В сайко не бывает нравоучений, но именно интерес к этой музыке и желание дотянуться до профессионального уровня позволили многим из нас пройти сквозь хаос девяностых.