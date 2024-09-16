The Weeknd, FKA twigs и Michael Kiwanuka: новая главная музыка недели

Офисные будни FKA twigs (удаленщики, признавайтесь, кто из вас тоже работал в одних трусах?), дебютный альбом супергруппы Inner Ubiquity (Nocow + Hoavi = новый взгляд на джангл и драм-н-бейс) и клип The Weeknd, полностью снятый на iPhone 16 Pro (да-да, именно его вы видели в осенней презентации Apple!). Рассказываем об этих и других пластинках, синглах и видео прошедших семи дней, чтобы войти в новую рабочую неделю с музыкой!
The Weeknd — «Dancing in the Flames» (сингл)
Эйбел Тесфайе входит в свою новую эру и в числе первых тестирует новый iPhone 16 Pro: клип на сингл «Dancing in the Flames» был снят режиссером Антоном Тамми и оператором Эриком Хенрикссоном полностью на смартфон.
Это первый взгляд на грядущий альбом The Weeknd «Hurry Up Tomorrow», который завершит трилогию, начавшуюся с «After Hours» в 2020 году и продолжившуюся пластинкой «Dawn FM» в 2022-м.
Inner Ubiquity — «170» (альбом)
Петербуржцы Алексей Nocow (лауреат нашей премии «ТОП50»!) и Кирилл Hoavi объединились под названием Inner Ubiquity и делают джангл и драм-н-бейс в современной интерпретации. Проект начался лет шесть назад «по фану и без плана», но в 2024-м обрел более четкие очертания: музыканты уверенно дебютировали на фестивале «Планета К-30», а сейчас выпустили свой первый альбом.
На «170» сочетается многослойная лирика Nocow и выверенный продюсерский почерк Hoavi, что в сумме формирует их собственное звучание. Главная идея альбом — показать, что строгие музыкальные концепции иллюзорны, а слушатель может найти вдохновение и смыслы только через собственный опыт.
FKA twigs — «Eusexua» (сингл)
FKA twigs поделилась лид-синглом своего нового альбома «Eusexua», который выйдет 24 января 2025 года на лейбле Young и станет первым полноформатным релизом певицы со времен «Magdalene» 2019 года. Вместе с ним ждем и новую роль FKA twigs в кино — она сыграла в фильме «Сын плотника» режиссера Лофти Нейтана вместе с Николасом Кейджем.
Mermaid Chunky — «Slif Slaf Slof» (альбом)
Художницы Фрейя Тейт и Мойна Моин, объединившиеся в дуэт Mermaid Chunky, провели годы на различных андеграундных сценах Британии, прежде чем оказались на лейбле DFA Records — с подачи Джеймса Мерфи из LCD Soundsystem, который услышал их песню «Friends» возле бруклинского кафе.
Их второй альбом «Slif Slaf Slof» — это сборник синти-поп-одиссей, деревянных духовых фантазий и церемониальных фолк-композиций, которые одинаково хорошо звучали и где-нибудь в клубе, и во время хайкинга по невообразимо красивой местности.
Michael Kiwanuka — «Lowdown (Part I)» и «Lowdown (Part II)» (синглы)
Британец Майкл Киванука возвращается с первым за пять лет альбомом — «Small Changes» выйдет 15 ноября. Для трека «Lowdown (Part I)», который войдет в пластинку, музыкант черпает вдохновение в афро-роке 70-х и возвращает вас (и нас!) «к тому времени вашей жизни, когда вы, по сути, бездельник, отступивший от ожиданий мира». А на «Lowdown (Part II)» Киванука погружается в продолжительные гитарные соло, которые ему так хорошо удаются.
«Песня может заставить вас услышать или понять то, что вы не знаете, как сказать. Я думаю о песнях как о способах общения без разговоров. Музыка исцеляет меня. Именно это я и пытаюсь делать».
«ГАФТ» — «Держи мои раны» (сингл)
Однажды Коля Яковлев из группы «ГАФТ» сыграл в акустике песню «Держи мои раны». Мелодия разлетелась на сторис, а друзья-музыканты буквально потребовали записать ее — и именно в лайв-версии: только голос и гитара. В ней отсылки к стихам валлийского поэта Дилана Томаса и обращение к любви как к единственной святыне. Фолк встречается с роком, а мотивы арабских суфиев перекликаются с вокальной техникой Джеффа Бакли.
Семиминутная песня была записана одним дублем и сведена DenDerty, он же снял лайв-видео. Релиз вышел в преддверии традиционных акустических концертов, приуроченных ко дню рождения Коли — 22 сентября в Петербурге и 27 сентября в Москве.
«ЛАУД» и DJ Stonik1917 — «120ХаусБпм» (сингл)
Уфимское трио продолжает тизерить продолжение своей знаковой серии альбомов — «ТанецГолосЗвук 4». На этот раз — при поддержке петербуржца DJStonik1917 (от которого мы, кстати, тоже ждем новую пластинку!). «120ХаусБпм» — это ритмичный поп-хаус, вдохновленный звучанием танцевальной ретро-электроники 90-х, с легкой подачей и гедонистической лирикой.
Отдаемся танцу и расслабляемся под хаус-ритмы! «120 BPM и никуда не торопимся, в моей руке Peroni, но прохладнее не становится, танцуем до утра — у нас бессонница».
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