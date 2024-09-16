The Weeknd, FKA twigs и Michael Kiwanuka: новая главная музыка недели

The Weeknd — «Dancing in the Flames» (сингл)

Эйбел Тесфайе входит в свою новую эру и в числе первых тестирует новый iPhone 16 Pro: клип на сингл «Dancing in the Flames» был снят режиссером Антоном Тамми и оператором Эриком Хенрикссоном полностью на смартфон.

Это первый взгляд на грядущий альбом The Weeknd «Hurry Up Tomorrow», который завершит трилогию, начавшуюся с «After Hours» в 2020 году и продолжившуюся пластинкой «Dawn FM» в 2022-м.