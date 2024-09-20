В Лейпциге удалось найти ранее неизвестное произведение Моцарта

Партитуры обнаружили в Музыкальной библиотеке Лейпцига, как сообщается на ее сайте. Неизвестное ранее музыкальное произведение было найдено в ходе работы над новым изданием ключевого собрания по творчеству Вольфганга Амадея Моцарта — Каталога Кехеля, собранного Международным фондом Моцартеума в Зальцбурге. Рукопись при этом является копией приблизительно 1780-го года и не принадлежит руки самого композитора. Немецкая премьера семи миниатюр для струнного трио состоится 21 сентября.

Напомним, это не первый случай за последнее время, когда исследователям удается найти неизвестную ранее или не атрибутированную музыку Моцарта. Так, в пресс-службе Штирийского государственного архива рассказали об открытии австрийских ученых Пауля Дункана и Карстена Воллина. Они утверждают, что «Миланские вариации» принадлежат авторству именно Моцарта и также упоминается в тематическом указателе произведений композитора. Однако, до этого музыковеды и критики относили композицию к разряду «не моцартовских». Известно, что поводом для его создания стала свадьба в Милане в 1771 году эрцгерцога Фердинанда Карла и Марии Беатриче д’Эсте. Дункану удалось доказать, что рукопись, содержащая «Миланские вариации», была подготовлена ​​венским писцом Иоганнесом Трэгом и завершена, предположительно, при жизни Моцарта.