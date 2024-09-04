Теодор Курентзис запустил собственный лейбл звукозаписи Theta

Название музыкального лейбла Theta восходит к греческой букве Θ и отражает происхождение дирижера. Первым из коллективов, начавшим работать на его базе, стал фестивальный оркестр и хор Utopia — еще одно детище Теодора Курентзиса.

По данным датского издания Klassiek Centraal, дирижер хочет выйти за рамки классического музыкального производства. Он подчеркивает: «Theta — это наша стратегия новой утопии, убежище, где глубокие видения музыкантов, визуальных художников, звукорежиссеров и других провидцев собираются вместе, чтобы переопределить границы музыки».

Первые релизы на лейбле Theta запланированы на 2025 год и включают Симфонию Брукнера № 9 и Симфонию Малера №3. Стало известно также, что лейбл будет сотрудничать с современными художниками для визуального дополнения релизов. Первым из приглашенных авторов станет француз Филипп Паррено.