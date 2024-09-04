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Музыка

Теодор Курентзис запустил собственный лейбл звукозаписи Theta

Сегодня на нем выйдет запись Utopia к 200-летию со дня рождения Антона Брукнера — композиция станет частью масштабного релиза, который ожидается в 2025 году.

Автор фото: Андрей Чунтомов

Название музыкального лейбла Theta восходит к греческой букве Θ и отражает происхождение дирижера. Первым из коллективов, начавшим работать на его базе, стал фестивальный оркестр и хор Utopia — еще одно детище Теодора Курентзиса.

По данным датского издания Klassiek Centraal, дирижер хочет выйти за рамки классического музыкального производства. Он подчеркивает: «Theta — это наша стратегия новой утопии, убежище, где глубокие видения музыкантов, визуальных художников, звукорежиссеров и других провидцев собираются вместе, чтобы переопределить границы музыки».

Первые релизы на лейбле Theta запланированы на 2025 год и включают Симфонию Брукнера № 9 и Симфонию Малера №3. Стало известно также, что лейбл будет сотрудничать с современными художниками для визуального дополнения релизов. Первым из приглашенных авторов станет француз Филипп Паррено.

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Теодор Курентзис

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