Композиции Исаака Дунаевского, Булата Окуджавы и стихи Роберта Рождественского прозвучат на театрализованном вечере «Линии жизни» в Мариинском театре

8 сентября 1941 года начались трагические события блокады Ленинграда — к памятной дате Мариинский театр соберет солистов оперы и чтецов на театрализованном вечере «Линии жизни». В программу концерта войдут культовые композиции Исаака Дунаевского, Булата Окуджавы, Матвея Блантера, Никиты Богословского, Ежи Петерсбурского, Якова Дубравина, Бориса Мокроусова, Василия Соловьева-Седого, Евгения Птичкина, Андрея Петрова, Александры Пахмутовой и других композиторов. Также прозвучит поэзия Константина Симонова, Роберта Рождественского, Ольги Берггольц и Расула Гамзатова и рассказы, посвященные военному времени.

8 сентября на сцену Концертном зала Мариинского театра выйдут Ирина Матаева, Екатерина Соловьева, Варвара Соловьева, Леонид Захожаев, Сергей Семишкур, Роман Широких, Дмитрий Подражанец, Сергей Романов, Вадим Кравец и Яков Стрижак. Партию баяна исполнит Владимир Розанов, аккомпанировать на фортепиано будет Александр Рубинов.

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