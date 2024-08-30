Пианисты Мирослав Култышев, Петр Лаул и Илья Папоян выступят в Петербургской филармонии в рамках фортепианных концертов-марафонов

Премьера двухдневного цикла «От классики к джазу» состоится 4 и 5 сентября в Большом зале Петербургской филармонии. В рамках программы прозвучат четырех классических и четырех джазовых сочинений для фортепиано с оркестром. Вечером 4 сентября в первом отделении концертного цикла ждем сентиментальных классиков пограничного периода перехода от классицизма к романтизму: Евгений Изотов сыграет ре-мажорный концерт Йозефа Гайдна, а Елизавета Украинская — Концерт № 2 ля минор Иоганна Гуммеля. Во втором отделении Олег Вайнштейн исполнит Rhapsody in Blue американского композитора Джорджа Гершвина, а Александр Маслов — Концерт для фортепиано с оркестром Александра Цфасмана.

Программу второго музыкального вечера откроет Мирослав Култышев с Концертом № 21 для фортепиано с оркестром Вольфганга Моцарта, а продолжит Петр Лаул с Концертом № 2 для фортепиано с оркестром Людвига Бетховена (с ним же композитор дебютировал как пианист!). Джазовая сюита для фортепиано с оркестром Цфасмана в исполнении Александра Маслова и сыгранный Александром Кашпуриным 2-й Концерт московского джазового композитора Николая Капустина, завершат двухдневный цикл.