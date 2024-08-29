Бетховен, Шуберт и Брамс прозвучат в Мариинском театре в честь 125-летия пианистки Марии Юдиной

Мария Юдина — крупнейшая советская пианистка, открывшая советской публике композиции Игоря Стравинского, Сергея Прокофьева, Пауля Хиндемита, Витольда Лютославского, Кароля Шимановского, Франка Мартена и многих других, со многими из которых была знакома лично. Одновременно с обучением в консерватории изучала классическую философию и историю Средневековья в Петроградском университете. Во времена неверия Юдина принимает православие и становится членом религиозно-философского кружка «Воскресение», разгромленного в 1929 году и репрессированного в дальнейшем. Юдина не страшилась преследования и даже исполняла музыку нежелательных композиторов: Берга, Кшенека, Мессиана и Штокхаузена.