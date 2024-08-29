Бетховен, Шуберт и Брамс прозвучат в Мариинском театре в честь 125-летия пианистки Марии Юдиной

Петербургские исполнители Петр Лаул, Станислав Корчагин, Илья Папоян и Зарина Шиманская сыграют знаковые для советской пианистки сочинения.
Илья Папоян
Мария Юдина — крупнейшая советская пианистка, открывшая советской публике композиции Игоря Стравинского, Сергея Прокофьева, Пауля Хиндемита, Витольда Лютославского, Кароля Шимановского, Франка Мартена и многих других, со многими из которых была знакома лично. Одновременно с обучением в консерватории изучала классическую философию и историю Средневековья в Петроградском университете. Во времена неверия Юдина принимает православие и становится членом религиозно-философского кружка «Воскресение», разгромленного в 1929 году и репрессированного в дальнейшем. Юдина не страшилась преследования и даже исполняла музыку нежелательных композиторов: Берга, Кшенека, Мессиана и Штокхаузена.
Вспомнить гений пианистки можно 10 сентября в Концертном зале Мариинского театра, где современные исполнители сыграют Сонату для фортепиано № 18 Моцарта, Сонату № 29 («Хаммерклавир») Бетховена, Сонату № 3 Брамса, а также Три музыкальных момента и Экспромт № 3 Шуберта.
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