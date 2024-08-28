В Юсуповском саду состоится бесплатный (!) этнический опенэйр «Стороны света» — с выступлениями Zventa Sventana (экс-«Гости из будущего») и Settlers

Ежегодный мультикультурный этнофестиваль «Стороны света» традиционно пройдет в Юсуповском саду в сентябре и напомнит о культуре и традициях этносов России через музыку, танцевальные номера, гастрономические изыски со всех уголков страны и ремесла. В лайн-апе 7 сентября коллектив Zventa Sventana (экс-«Гости из будущего»), переосмысляющий фольклор в инди-поп звучании, YouTub-звезды с миллионами просмотров «Отава Е», фолк-петербуржцы Settlers, рэпер LUTAAR, сплетающий альтернативные жанры R’n’B и Pop, Lo-Fi, Hip-Hop и звучание бурятской этники, шаманы AINA, признанные лучшим этно-коллективом 2023 года, и другие.

Помимо музыки, на фестивале представят гастрономические специалитеты различных национальных кухонь, откроется этномаркет с традиционными предметами быта и аксессуарами, пройдут мастер-классы и лекции о взаимопроникновению культур.

Фестиваль пройдет 7 сентября, вход бесплатный — по предварительной регистрации.

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