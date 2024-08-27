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Умер главный специалист-музыковед Мариинского театра Леонид Гаккель

Его не стало на 89-м году жизни.

vk.com/composersspb / Союз композиторов Петербурга

Об этом сообщили в Союзе композиторов: «С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 26 августа в возрасте 88 лет ушел из жизни выдающийся российский музыковед, музыкальный критик, доктор искусствоведения, Заслуженный деятель искусств РФ, кавалер ордена Почета, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории Леонид Евгеньевич Гаккель».

Главный специалист-музыковед Мариинского театра родился 27 января 1936 года в Ленинграде, окончил консерваторию Римского-Корсакова по классу фортепиано у культового пианиста Натана Перельмана, а затем продолжил образование в теоретической сфере. За годы работы Леонид Гаккель выпустил несколько сборников исследовательских статей об отечественных классиках XX века: Евгении Мравинском, Святославе Рихтере, Марии Юдиной, Мстиславе Ростроповиче, Наталии Гутман и многих других. До последних дней Гаккель не покидал alma mater, продолжая преподавать.

Редакция Собака.ru приносит соболезнования родным и близким Леонида Евгеньевича Гаккеля.

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